Мнение: Где обитают «диванные войска» Украины
18.04.2020, 23:40, Разное
"Фантастические твари" и где они обитают.
Где обитают «диванные войска» Украины
Структура 83-го Центра ИПСО ССО ВСУ
Представляем вашему вниманию внутренний документ 83-го Центра ИПСО ВСУ, в котором достаточно подробно раскрывается структура организации, ведущей информационно-психологические операции против РФ на территории Крыма.
Важные моменты:
1. На стр. 2-3 приведена история данной организации, где отдельно стоит отметить, что указанная часть с 2015 г. находится в непосредственном подчинении УСО ГШ ВСУ, а в 2016 г. передана в подчинения ССО ВСУ.
2. Место постоянной дислокации — Одесса. На стр. 4-5 приведен список руководящего состава Центра по состоянию на начало января 2019 г.
Руководитель 83-го центра ИПСО ВСУ — подполковник Любомир Вонитовый.
Заместитель — подполковник Лаврусь.
Начальник оперативного отдела – майор Шайнога.
Руководитель информационно-аналитического отдела — майор Анна Ершова.
Руководители отдела проведения информационных операций — майоры Гарбузюк и Баранчук.
3. На стр. 9 представлена дислокация 83-го центра ИПСО на территории Одесской области, а также указаны военкоматы, которые предоставляют личный состав для операций центра.
4. Рабочие кабинеты основного состава центра находятся в главном здании штаба Оперативного Командования «Юг» ВСУ.
5. На стр. 11 представлена организационно-штатная структура 83-го центра ИПСО ВСУ в мирное время.
6. На стр. 12 представлена организационно-штатная структура 83-го центра ИПСО ВСУ в военное время. Можно отметить существенную разницу в штатном оборудовании.
7. На стр. 13 указаны основные задачи центра в мирное время (формирование позитивного имиджа Украины, проведение информационно-психологических операций, мониторинг информационного пространства и т.д.), а также указано, что в 2018-м году центр проходил проверку и получил оценку «хорошо». Отдельно стоит отметить, что в таблице на стр. 13-14 указано, что укомплектованность центра личным составом по разным позициям от 50 до 86%. Можно предположить, что текучка кадров там существенная.
8. На стр. 16-20 можно посмотреть на мат.часть центра по состоянию на 1 января 2019 г., где отмечается некомплект по целому ряду позиций. Можно отметить оборудование ГУР МОУ, выделенное в отдельную категорию.
9. На стр. 21 отмечается, что в центре полностью отсутствуют ремонтные комплекты и невозможно ремонтировать технику. Заглубленных и обычных пунктов управления центр не имеет. Система управления «обеспечивает стойкое и надежное управление мобилизацией подразделений и приведение их в высшую степень боевой готовности».
10. Отмечается, что в 83-м центре ИПСО отсутствует учебно-материальная база и обучение приходится проводить на территории военной части А3438 в пгт. Красносилка, до которого приходится ехать 35 км). Также майор Шайнога жалуется, что у центра отсутствует полигон.
Теперь вы знаете, где и как живут украинские «информационные борцы»
https://asd.news/articles/ukraina/gde-obitayut-divannye-voyska-ukrainy/ – цинк
Источник: Colonel Cassad
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