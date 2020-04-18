Мнение: Где обитают «диванные войска» Украины

18.04.2020, 23:40, Разное

"Фантастические твари" и где они обитают.

Где обитают «диванные войска» Украины

Структура 83-го Центра ИПСО ССО ВСУ

Представляем вашему вниманию внутренний документ 83-го Центра ИПСО ВСУ, в котором достаточно подробно раскрывается структура организации, ведущей информационно-психологические операции против РФ на территории Крыма.

Важные моменты:

1. На стр. 2-3 приведена история данной организации, где отдельно стоит отметить, что указанная часть с 2015 г. находится в непосредственном подчинении УСО ГШ ВСУ, а в 2016 г. передана в подчинения ССО ВСУ.

2. Место постоянной дислокации — Одесса. На стр. 4-5 приведен список руководящего состава Центра по состоянию на начало января 2019 г.

Руководитель 83-го центра ИПСО ВСУ — подполковник Любомир Вонитовый.

Заместитель — подполковник Лаврусь.

Начальник оперативного отдела – майор Шайнога.

Руководитель информационно-аналитического отдела — майор Анна Ершова.

Руководители отдела проведения информационных операций — майоры Гарбузюк и Баранчук.

3. На стр. 9 представлена дислокация 83-го центра ИПСО на территории Одесской области, а также указаны военкоматы, которые предоставляют личный состав для операций центра.

4. Рабочие кабинеты основного состава центра находятся в главном здании штаба Оперативного Командования «Юг» ВСУ.

5. На стр. 11 представлена организационно-штатная структура 83-го центра ИПСО ВСУ в мирное время.

6. На стр. 12 представлена организационно-штатная структура 83-го центра ИПСО ВСУ в военное время. Можно отметить существенную разницу в штатном оборудовании.

7. На стр. 13 указаны основные задачи центра в мирное время (формирование позитивного имиджа Украины, проведение информационно-психологических операций, мониторинг информационного пространства и т.д.), а также указано, что в 2018-м году центр проходил проверку и получил оценку «хорошо». Отдельно стоит отметить, что в таблице на стр. 13-14 указано, что укомплектованность центра личным составом по разным позициям от 50 до 86%. Можно предположить, что текучка кадров там существенная.

8. На стр. 16-20 можно посмотреть на мат.часть центра по состоянию на 1 января 2019 г., где отмечается некомплект по целому ряду позиций. Можно отметить оборудование ГУР МОУ, выделенное в отдельную категорию.

9. На стр. 21 отмечается, что в центре полностью отсутствуют ремонтные комплекты и невозможно ремонтировать технику. Заглубленных и обычных пунктов управления центр не имеет. Система управления «обеспечивает стойкое и надежное управление мобилизацией подразделений и приведение их в высшую степень боевой готовности».

10. Отмечается, что в 83-м центре ИПСО отсутствует учебно-материальная база и обучение приходится проводить на территории военной части А3438 в пгт. Красносилка, до которого приходится ехать 35 км). Также майор Шайнога жалуется, что у центра отсутствует полигон.





Теперь вы знаете, где и как живут украинские «информационные борцы»

https://asd.news/articles/ukraina/gde-obitayut-divannye-voyska-ukrainy/ – цинк