Мнение: Письма: “Тяжелый развод”

18.04.2020, 23:31, Разное

Отношение большинства женщин к мужчинам настолько потребительское, что, когда феминистки начинают выть про объективацию женщин, смешно.

И женщины повторяют это как попугаи, не пытаясь посмотреть на реальное положение дел.

Планируя родить ребенка или родив, женщина считает, что родила ЕМУ, это ее услуга мужчине, это его ребенка она носила и родила, поэтому он не только должен обеспечивать малыша и его мать, но и благодарить ее на коленях за счастье быть размноженным.

Разводясь же с мужчиной, женщина и варианта иного не видит, как только забрать всех СВОИХ детей с собой, они ведь только ее, а не какого-то там БМ.

Но ожидая материальной поддержки или удобных ей услуг няньки от БМ, женщина опять считает, что это ЕГО дети и он должен обслуживать их и опекать под ее чуким руководством.

Удивительная женская наглость, считающаяся нормой и порядком вещей. Нет и намека на то, чтобы видеть себя ответственной за своих детей или признавать права мужа на его детей. Нет понимания, что права и ответственность делятся пополам. Нет, где ответственность, так это ЕГО дети, а где права, то дети только ЕЕ. Всю ответственность – мужчине, все права – женщине.

loveitrythm

Добрый день, Эволюция.

Попала в непростую ситуацию. У меня 5 детей, но с мужем мы живем раздельно, пытались жить как соседи, но после введения карантина это стало невозможно(работали из дома и это вылилось в скандал с рукоприклладством), но и до этого лет 5 жили очень плохо. На данный момент у мужа осталось все совместное имущество, но я этим занимаюсь (работала все это время и все реально куплено пополам)

Я снимаю квартиру и дети живут со мной, но с отцом общаются и ходят в гости, но мужа это не устраивает и он хочет забрать себе старших сыновей и подговаривает и подкупает их.

(Инициатор развода она, зачинщиком драки тоже наверняка была она. Имущество она считает купленным пополам, это явное преувеличение, но если там существенный вклад ее, значит муж очень много опеки детей брал на себя, чтобы она могла работать. Муж хочет, чтобы старшие сыновья жили с ним, но она считает всех детей только своими, а мужа – хреном-с-горы. Пусть алименты платит. А дети останутся госпоже)

Самый старший (11 лет) видит это и часто меня пытается шантажировать и иногда я так боюсь, что он уйдет, что поддаюсь, а его брат это все видит и перенимает…

(Мальчики хотят жить у отца, хотя мать они тоже любят. В идеале для детей – жить в полной семье, но мать с этим не справилась, а поделить детей по справедливости с мужем не хочет. Их тягу к отцу и отца к ним считает манипуляциями и шантажом, борется за обладание детьми как за крепостные души)

Я теряюсь – не поддаваться на шантаж правильно, но и страшно одновременно, я не хочу терять ни одного из своих детей.

(Надо драться как за имущество значит. И плевать, что в 11 лет суд учитывает мнение ребенка, у кого тот хочет жить)

Мужа тоже понимаю, но договориться с ним невозможно, контакта нет.

(Договориться невозможно, потому что договор, с точки зрения автора, это делать, как она приказала)

Мне кажется, можно было бы договориться о хороших условиях и просто поставить детей перед фактом – для них это было бы полезнее, но не могу придумать, как действовать, пока муж в окопе, везде меня заблокировал.

(Муж заблокировал, поскольку точно понял, что она хочет поставить детей перед фактом “жить с мамой”, а папу заставить обеспечивать им “хорошие условия” и видеться лишь тогда, когда удобно маме)

Второе письмо на ту же тему публикую не полностью, начало только. Там такая же история, таких историй вообще половина примерно всех историй о разводах. А другая половина – это вой женщин, что муж не служит матери своих собственных детей и мало опекает.

syclon

Добрый день, уважаемая Эволюция

Читаю Ваш журнал с 2014 года, с момента когда разрушился мой брак.

Ваш журнал дал толчок к восстановлению себя после развода.

Сейчас, спустя 5 лет после развода, есть шанс на новые отношения.

Хочется не упустить этот шанс.

О себе: с детства не интересовали отношения, люди и психология, сериалы и мелодрамы казались скучными- ЗВ по части отношений, только когда разрушился брак начала читать про отношения и психологию.

С 6лет увлечена математикой и шахматами- олимпиады, турниры, учеба на мат.факультете, работа в ИТ.

В 20лет первые и единственные отношения с мужем, 3ое детей, прожили 12лет.

(Ресурс любви фрустрирован, но студентка технического вуза – это одна девушка на пять парней, поэтому замуж выйти несложно)

После рождения 3его ребенка брак начал трещать по швам, держались до 3ех летия младшего ребенка.

Когда начала искать работу, конфликт дошел до рукоприкладства, забрала детей, сложила документы в рюкзак, без вещей уехала в другой город к маме и подала на развод.

(Описывает все так, что изверг-муж не давал ей работать и только это было причиной развода)

Купила оружие, пообещала себе что больше меня и детей никто не тронет, в брак ни за что.

(Неуловимый Джо решил отстреливаться от отца детей, имеющего на них законные права, а заодно от хоровода женихов, тянущих в брак)

Тяжелый развод, сын остался жить с отцом, две дочки со мной. Чтобы оспорить решение суда и вернуть сына нужно больше зарабатывать и квартиру с отдельными комнатами для разнополых детей.

(Сыну 11 лет, с 10 лет мнение ребенка учитывается в суде, с кем он хочет жить. Но ей по барабану, что отец имеет право и дети имеют права. Она увезла детей подальше от бывшего мужа и купила ружье)

Вложения и ипотека в новую 3к.квартиру, мат.капитал и вещи- все осталось у бывшего мужа.

(Жаловалась, что муж не пускал ее на работу, то есть все заработал муж. Муж оставил себе одного ребенка и наверняка хотел бы оставить и других. Но автор полагает, что ей должны были достаться не только дети, алименты, но и половина денег от квартиры, которую муж должен продать)

Сил и средств на суды по поводу раздела не было. Было много судов по поводу детей, много денег осталась должна по ипотеке и коммунальным платежам по квартире, в которой остался жить бывший муж с сыном, алименты сыну.

(Алименты свои сыну она считает, а его алименты двум детям нет)

Нашла работу в родном городе, сконцентрировалась на детях, работе и долгах после развода. В прошлом году, только спустя 5лет после развода закрыла все долги и вопросы после развода.

На отношения не было ни желания, ни времени, ни возможности.

(Но уж как только появилось желание, новый мужик тут как тут. Дальше она будет описывать вялую историю новых отношений)

Читая Ваш журнал, потихоньку стала выбираться из ЗВ. Года 3 назад установила Тиндер, времени конечно не хватает на него, но изредка заглядываю.

(Из ЗВ она не только не выбралась, но и не собирается. Так и охотится из ЗВ на мужиков, прицеливаясь из ружья. Я не буду продолжение письма публиковать. Там какое-то прояснение только к самому концу, но все равно паровоз и много зеленого винограда. Но мне интересней разобрать ситуации авторов с мужьями из обоих писем. Именно потому у них не складываются отношения ни те, ни новые, ни с подросшими детьми, что они видят только свое ПРАВО, раздутое настолько, будто они цари мира и имеют право на все. Это самая главная женская черта – считать себя владычицами морскими. Только у женщин-нерыб этого нет, но женщин-нерыб очень мало. Потому что нельзя стать нерыбами, если не отказаться от своих претензий на чужие ресурсы)