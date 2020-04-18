Личное: А дальше — развод!

18.04.2020, 23:25, Разное

Каждая успешная писечка — по вполне объективным причинам! — боится, что муж её бросит.

Куда он ушёл ранним утром? Снять эрекцию с молоденькой хищницей? А вернулся почему за полночь — тренировка или студентке какой обустраивал апартаменты?



Фото: Соцсети

В общем, жизнь в страхе — боль. Ровно до тех пор, пока муж её действительно не отправит жену спиваться во Францию.

С введением карантина писи в законе расслабились. Муж под присмотром дома. По клоакам не шляется. Вот оно — такое долгожданное мещанское счастье, когда милый рядом и никуда уехать не может.

Однако, рано радуетесь, мои дорогие зайки!

В Китае после карантина произошёл всплеск разводов. Согласитесь, мужчин понять можно — если раньше он регулярно снимал стресс от надоевшей жены, то сейчас она целыми сутками ходит унылой молью туда-сюда.

Ну, не в филиппинскую же домработницу гадить?

Жёны рады, но чем это счастье закончится для многих из них, предугадать несложно. Вот вам пример — была такая кулинарка в ЖЖ Ника Белоцерковская.

Тоже вокруг мужа ходила и доставала. Всё под ручку его контролировала. Чем дело закончилось? Всё правильно — выслал муж её спиваться к чертям.

Зато новая жена Бориса Белоцерковского — умная женщина. Она самоизолировалась отдельно от мужа!



Тупая жена — бывшая жена. Умная — настоящая. Фото: Соцсети

Полина Аскери вообще не ссыт, что мужик там где-то без присмотра слоняется. Напротив, она прекрасно понимает, что в совместной самоизоляции нет никакой перспективы.

Судите сами — смотрите на лица этих женщин на фото:



Фото: Соцсети

Одна похожа на бульдога. Вторая — на старуху с прокладкой. Третья — на американского стаффора. Четвёртая — на свинью.

А теперь представьте, что муж вынужден смотреть на эти вот рожи круглыми сутками месяц. И не просто смотреть, но и терпеть их дурной характер.

А ведь они ещё и секс наверняка требуют. Ну, в знак того, что они — желанные письки!

Наивно думать, что если муж рядом, он никуда не денется. Напротив, как только сорвётся с привязи, так и уйдёт в загул — никто не найдёт. Осточертевшие жёны же останутся в одиночестве — в лучшем случае, их отправят на кулинарные алкокурсы к Нике Белоцерковской.

Как у вас в отношениях? Не надоели ещё друг другу?