 

Люди, которые выступают против вакцинации, склонны к преувеличению

18.04.2020, 23:15, Новости дня

Во время эксперимента, который провели ученые из Техасского технологического университета, добровольцы должны были оценить ущерб от разных катастроф и болезней.

Во время анализа данных обнаружилось, что люди, которые выступают против вакцинации, склонны к преувеличению масштабов негативных событий. Во время первого исследования участники эксперимента должны были определить примерное число жертв распространенных заболеваний, а во время второго –проанализировать негативные и нейтральные события.

Обнаружилось, что люди, выступающие против вакцинации, преувеличивали статистику негативных последствий, а также выдавали меньшую точность данных о событиях с негативной окраской.



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