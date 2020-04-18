Новый фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5 появится в этом году

18.04.2020, 23:15, Новости дня

Глава китайской компании Huami сообщил, что новая модель фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 5 будет выпущена в срок.

В свою очередь, в последнее время все чаще стали появляться слухи относительно того, что из-за пандемии коронавируса гаджет появится существенно позже заявленного срока. Кроме того, новинка получит ряд передовых опций и функций и речи об остановке работы по выпуску фитнес-браслета не ведется.

Напомним, линейка Xiaomi Mi Band пользуется достаточно высоким спросом на рынке, а потому производитель заинтересован в том, чтобы новая модель смогла порадовать своими возможностями всех поклонников, ожидающих выхода новой версии Xiaomi Mi Band 5. Точные поступления в продажу пока не сообщаются.