 

Врачи рассказали об отличии боли в горле при простуде и COVID-19

18.04.2020, 23:09, Разное

Зарубежные медики на основании результатов новых проведенных исследований рассказали об отличии боли в горле, появившейся в результате заражения коронавирусом, от аналогичного дискомфорта при простудном заболевании. По словам врачей, данный симптом является дополнительным при заболевании COVID-19.
Доктор Катрина Херрен заявила, что основным отличием боли в горле, появившейся при инфицировании вирусом SARS-CoV-2, от обычной “простудной” является появление сильного покраснения на задней стенке горла. Кроме того, характерным признаком COVID-19 является сопутствующее появление во рту неприятного привкуса, а в некоторых случаях – воспаления лимфоузлов на шее. Однако эксперт подчеркнула, что рисковать в условиях пандемии недопустимо: при появлении болей в горле любого характера необходимо самоизолироваться, во избежание возможного заражения окружающих, и связаться с лечащим врачом.

Кроме того, медик напомнила, что самыми распространенными симптомами заражения коронавирусом являются: появление высокой температуры тела, сухого кашля, одышки и сильной усталости, в некоторых случаях – также головная боль, неприятные ощущения в суставах и мышцах или сильная диарея. К слову, специалист упомянула, что в большинстве случаев для оперативного определения высокой температуры тела необязательно использовать термометр. Достаточно приложить руку к груди или спине – при инфицировании коронавирусом данные участки тела становятся очень горячими. Об этом пишет профильное интернет-издание Express.



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