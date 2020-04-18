В Москве умерли 28 пациентов с коронавирусом и сопутствующими заболеваниями

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18.04.2020, 23:08, Новости дня

В Москве за минувшие сутки умерли 28 человек с положительным результатом теста на коронавирус и сопутствующими заболеваниями, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

«В Москве скончались 28 пациентов, у которых был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. Среди умерших пациенты от 30 до 93 лет. 30-летний мужчина страдал сахарным диабетом. У 37-летнего пациента установлен диагноз «пневмония с тотальным поражением левого легкого», – приводит сообщение штаба ТАСС.

Уточняется, что у умерших были сопутствующие заболевания, в том числе гипертония, хронический бронхит, пиелонефрит, сахарный диабет. Трое из скончавшихся находились на лечении в федеральной больнице. Еще один наблюдался в частной клинике.

Общее количество летальных исходов, связанных с коронавирусом, в Москве достигло 176. За прошедшие сутки в столице зафиксировано 2 649 новых случаев заражения, всего в городе более 20 754 вирус-положительных.

Напомним, за пятницу в Москве умер 21 пациент с коронавирусом.

За минувшие сутки в РФ подтвердили 4 тыс. 785 новых случаев коронавируса, всего в стране 36 тыс. 793 вирус-положительных. Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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