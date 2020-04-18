В Британии за сутки от коронавируса умерли 888 человек

18.04.2020, 23:01, Новости дня

За последние сутки в Великобритании от коронавирусной инфекции скончались 888 пациентов (на 41 больше, чем накануне). Об этом в Twitter сообщает министерство здравоохранения Соединенного Королевства 18 апреля.

Таким образом, общее число связанных с COVID-19 смертей возросло до 15 464.

Всего в стране подтверждено 114 217 случаев заражения коронавирусом (5526 из которых за последние сутки).

As of 9am 18 April, 460,437 tests have concluded, with 21,389 tests on 17 April.

357,023 people have been tested of which 114,217 tested positive.

As of 5pm on 17 April, of those hospitalised in the UK who tested positive for coronavirus, 15,464 have sadly died. pic.twitter.com/yZmas1wSvS

— Department of Health and Social Care (@DHSCgovuk) April 18, 2020

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 18 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 2,19 млн, из них 158 тыс. умерли, более 586 тыс. выздоровели.

По количеству заболевших Великобритания занимает шестое место в мире, по числу умерших – пятое.