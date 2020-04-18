“Гриша, что ты пил?” Экс-глава польской дирекции Евро 2012 рассказал, как Суркис предлагал ему организовать чемпионат

18.04.2020, 23:01, Новости дня

18 апреля – 13-я годовщина получения Украиной права вместе с Польшей проводить в 2012 году чемпионат Европы по футболу. Бывший глава польской исполнительной дирекции Евро 2012 Адам Олкович рассказал, что, когда бывший вице-президент УЕФА Григорий Суркис предложил ему организовать чемпионат совместно, думал, что тот выпил.

Олковича цитируют в книге “Эпоха Суркиса”, опубликованной на сайте “Футбольный клуб”.

Он отметил, что встреча с Суркисом стала для него “поистине судьбоносной”.

“Близкое знакомство состоялось в 2000 году, перед отборочным матчем чемпионата мира между национальными командами Украины и Польши. Я занимался оргвопросами пребывания в Киеве нашей сборной и болельщиков. …Увы, следующий мой визит в столицу Украины был вызван печальным поводом, связанным со смертью великого тренера [Валерия Лобановского в 2002 году]: на его похоронах я держал слово от имени представителей футбольных ассоциаций зарубежных стран. …Ровно год спустя на том же стадионе грустные нотки уже вплетались в атмосферу большого спортивного события – первого Мемориала Лобановского. На закрытии турнира Григорий Суркис огорошил меня вопросом: “Адам, как тебе идея попытаться организовать чемпионат Европы по футболу 2012 года в Польше и Украине?” Признаюсь, не нашел ничего лучшего, чем ответить вопросом на вопрос: “Гриша, что ты сегодня пил?” Хотя прекрасно знаю, что он равнодушен к спиртному”, – вспоминал Олкович.

По его словам, “оказалось, что все серьезно”, и позже в Польском футбольном союзе хоть и назвали предложение Суркиса – “это из области фантастики”, но согласились, что “в этот бой стоит ввязываться”.

“Евро 2012 позволил нам оставить в прошлом некоторые моменты нашей с Украиной истории и заглянуть в завтрашний день, где молодое поколение стремится жить, встречаться, любить, получать радость, в том числе и от футбола. Совместный чемпионат стал прекрасным источником дружеских, поистине братских отношений между поляками и украинцами. Итоги Евро 2012 засвидетельствовали, что идея, исходившая от Григория Суркиса, окупила себя сверх ожиданий – как в материальном, так и в имиджевом плане. В Польше к первенству континента построено шесть больших, 60 малых и средних стадионов, возведено с нуля и модернизировано множество спортивных объектов. После Евро 2012 наша страна принимала чемпионаты мира и Старого Света по баскетболу, волейболу и гандболу”, – подчеркнул Олкович.

Евро 2012 проходил в Польше и Украине с 8 июня по 1 июля. Сборные Польши и Украины не вышли из своих групп. Победителем турнира стала Испания, победившая в финале Италию со счетом 4:0.