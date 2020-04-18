 

Власти назвали предварительную причину пожаров в Житомирской области

18.04.2020, 23:01, Новости дня

В Житомирской области по состоянию на вечер 18 апреля ликвидированы почти все возгорания, осталось четыре крупных пожара. Об этом заявил глава Госагентства лесных ресурсов Украины Андрей Заблоцкий на совместном брифинге с главой Житомирской ОГА Виталием Бунечко.

“Все силы Гослесагентства и ГСЧС направлены на ликвидацию возгораний в Житомирской области. Одна из предварительных причин начала пожаров – ураган, который оборвал линии электропередач, в отдельных районах – бездумная деятельность некоторых людей, которым очень хотелось выжечь сухостой, мусор и прочее”, – сказал он.

Бунечко добавил, что общая площадь пожаров, которые продолжаются с 16 апреля в Овручском районе области, составляет более 4 тыс. га. В результате пожаров человеческих жертв или пострадавших нет.

По словам Заблоцкого, в регионе осталось четыре крупных пожара, все другие очаги ликвидированы или локализованы. Координаты оставшихся очагов передали в Госслужбу по ЧС, чтобы к тушению пожаров присоединилась авиация ГСЧС.

Терміновий прес-брифінг за участі голови Житомирської ОДА Віталія Бунечка та очільника Державне агентство лісових ресурсів України Андрій Заблоцький 🌲

Posted by Віталій Бунечко on Laupäev, 18. aprill 2020

С 16 апреля в Киеве наблюдается задымленность и чувствуется запах гари. В Киевской горгосадминистрации заявили, что это связано с пожарами в Житомирской области и Чернобыльской зоне отчуждения (в ГСЧС отрицают связь задымленности с пожарами в зоне отчуждения), а также с северо-западным ветром. При этом власти заверили, что радиационный фон в столице – в пределах нормы.

Утром 17 апреля Киев возглавил рейтинг самых загрязненных городов мира, который ведет IQAir – международная компания, которая специализируется на информации и технологиях в сфере качества воздуха. По состоянию на 9.50 индекс качества воздуха (AQI) в Киеве составлял 215 (при норме до 50). По состоянию на 15.50 AQI в Киеве упал до 108 (10-е место в мире).

Замглавы МВД Украины Антон Геращенко 18 апреля заявил, что в Житомирской и Киевской областях за последние дни выгорела территория площадью около 8 тыс. га.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.02 / Минобороны рассекретило документы к 75-летию освобождения Будапешта

19.02 / «Оно в платье» — BuzzFeed припомнил Блумбергу нелестные речи о трансгендерах

18.02 / Глава ЛНР отреагировал на заявления Киева о наступлении ополченцев в Донбассе

12.02 / Эстония заявила о риске превентивного удара со стороны России

05.02 / В Тюмени местные жители устроили флешмоб «Своих не бросаем»

27.02 / Обманувшего жителей Черноземья украинского бизнесмена отправили в колонию

11.04 / В Москве увеличено число патрулей Росгвардии для профилактики коронавируса

21.02 / Собянин распорядился усилить режим дезинфекции в Москве для профилактики коронавируса

06.02 / В Государственном космическом агентстве Украины и на заводе “Арсенал” проходят обыски

07.02 / Бородянский не поддерживает идею создания Министерства спорта

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска