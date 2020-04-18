Власти назвали предварительную причину пожаров в Житомирской области

18.04.2020, 23:01, Новости дня

В Житомирской области по состоянию на вечер 18 апреля ликвидированы почти все возгорания, осталось четыре крупных пожара. Об этом заявил глава Госагентства лесных ресурсов Украины Андрей Заблоцкий на совместном брифинге с главой Житомирской ОГА Виталием Бунечко.

“Все силы Гослесагентства и ГСЧС направлены на ликвидацию возгораний в Житомирской области. Одна из предварительных причин начала пожаров – ураган, который оборвал линии электропередач, в отдельных районах – бездумная деятельность некоторых людей, которым очень хотелось выжечь сухостой, мусор и прочее”, – сказал он.

Бунечко добавил, что общая площадь пожаров, которые продолжаются с 16 апреля в Овручском районе области, составляет более 4 тыс. га. В результате пожаров человеческих жертв или пострадавших нет.

По словам Заблоцкого, в регионе осталось четыре крупных пожара, все другие очаги ликвидированы или локализованы. Координаты оставшихся очагов передали в Госслужбу по ЧС, чтобы к тушению пожаров присоединилась авиация ГСЧС.

Терміновий прес-брифінг за участі голови Житомирської ОДА Віталія Бунечка та очільника Державне агентство лісових ресурсів України Андрій Заблоцький 🌲 Posted by Віталій Бунечко on Laupäev, 18. aprill 2020

С 16 апреля в Киеве наблюдается задымленность и чувствуется запах гари. В Киевской горгосадминистрации заявили, что это связано с пожарами в Житомирской области и Чернобыльской зоне отчуждения (в ГСЧС отрицают связь задымленности с пожарами в зоне отчуждения), а также с северо-западным ветром. При этом власти заверили, что радиационный фон в столице – в пределах нормы.

Утром 17 апреля Киев возглавил рейтинг самых загрязненных городов мира, который ведет IQAir – международная компания, которая специализируется на информации и технологиях в сфере качества воздуха. По состоянию на 9.50 индекс качества воздуха (AQI) в Киеве составлял 215 (при норме до 50). По состоянию на 15.50 AQI в Киеве упал до 108 (10-е место в мире).

Замглавы МВД Украины Антон Геращенко 18 апреля заявил, что в Житомирской и Киевской областях за последние дни выгорела территория площадью около 8 тыс. га.