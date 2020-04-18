Новый формат свадеб: из привычного – только марш и жених с невестой

18.04.2020, 22:57, Новости дня

Как из-за коронавируса теперь по-новому происходит регистрация браков в Самарской области?

Праздничное настроение сегодня, кажется, не испортят ни маска, ни перчатки. На входе молодоженам измеряют температуру. Если она выше нормы, регистрация не состоится. В отделениях ЗАГС самарской области соблюдают все санитарные нормы. Спустя несколько карантинных недель здесь вновь принимают пары для заключения брака.

В зале регистрации готовятся встретить первую пару. Перед началом церемонии все помещение дезинфицируется. Тщательно обрабатывают предметы мебели. Особое внимание уделяет коробочке для колец и ручкам, которыми молодожены поставят одну из самых важных подписей.

Без гостей и фотографов. Из привычного — только "Свадебный марш". Маску разрешают снять на пять минут во время церемонии. Но поцелуи запрещены.

"Мы изначально понимали всю ситуацию и были готовы к суровым обстоятельствам. И мы пришли. Главное — собственное присутствие", — сказали молодожены.

Свадебное путешествие откладывается на неопределенный срок. Рестораны и банкетные залы закрыты на время карантина.

"Отмечать теперь будем чуть позже, когда все будет стабильно", — говорят молодожены.

Свадебная индустрия региона возобновила работу частично. Например, салоны красоты работают официально, соблюдая все меры безопасности. Здесь принимают клиентов, делают прически и маникюр.

А вот на свадебные наряды можно смотреть пока только на витрине. Белое платье невестам купить невозможно. В условиях карантина магазины закрыты.

Цветочные магазины работают только с доставкой. Букет невесты — пока услуга непопулярная. Хотя ассортимент в магазинах сейчас разнообразнее, чем до карантина. Европейские рынки закрыты — лучшие цветы отправляют в Россию.

По решению местных властей торжества будут разрешены с лета. На эти даты принимают бронь и рестораны. Дальше не планируют, но все надеются на лучшее.