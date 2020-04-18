Мохаммед Салах купил продукты для родной деревни

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18.04.2020, 22:57, Новости дня

Нападающий "Ливерпуля" Мохаммед Салах помог своей малой родине во время пандемии коронавируса. Египетский футболист закупил для своей родной деревни Нагриг тысячи тонн продуктов.

Как сообщает РИА Новости, в родной деревне Салаха была проведена дезинфекция. Да деньги игрока "Ливерпуля" были закуплены средства защиты и продукты. Сам Мохаммед призвал земляков строго соблюдать санитарные нормы.

В Египте выявлено более тысячи заболеваний коронавирусом. 224 человека умерли.



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