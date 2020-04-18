Число жертв коронавируса в Москве достигло 176

18.04.2020, 22:57, Новости дня

По данным оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией, в Москве скончались еще 28 пациентов в возрасте от 30 до 93 лет с пневмонией и сопутствующими заболеваниями.

У всех умерших был получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. Уточняется, что скончавшийся 30-летний мужчина страдал сахарным диабетом, 37-летней жертве заболевания был поставлен диагноз "пневмония с тотальным поражением левого легкого", передает ТАСС. В результате общее число умерших от вызванного новым коронавирусом заболевания, увеличилось до 176.

Среди сопутствующих заболеваний — гипертония, хронический бронхит, пиелонефрит, сахарный диабет. Трое из скончавшихся проходили лечение в федеральной больнице, еще один наблюдался в частной клинике, сообщает "Интерфакс".

Оперативный штаб напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения режима самоизоляции пожилым людям и лицам, имеющим хронические заболевания. До 1 мая все жители столицы вне зависимости от возраста обязаны не покидать место жительства. Принятые меры были введены для уменьшения перемещений граждан по городу.