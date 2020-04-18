 

Число жертв коронавируса в Москве достигло 176

18.04.2020, 22:57, Новости дня

По данным оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией, в Москве скончались еще 28 пациентов в возрасте от 30 до 93 лет с пневмонией и сопутствующими заболеваниями.

У всех умерших был получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. Уточняется, что скончавшийся 30-летний мужчина страдал сахарным диабетом, 37-летней жертве заболевания был поставлен диагноз "пневмония с тотальным поражением левого легкого", передает ТАСС. В результате общее число умерших от вызванного новым коронавирусом заболевания, увеличилось до 176.

Среди сопутствующих заболеваний — гипертония, хронический бронхит, пиелонефрит, сахарный диабет. Трое из скончавшихся проходили лечение в федеральной больнице, еще один наблюдался в частной клинике, сообщает "Интерфакс".

Оперативный штаб напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения режима самоизоляции пожилым людям и лицам, имеющим хронические заболевания. До 1 мая все жители столицы вне зависимости от возраста обязаны не покидать место жительства. Принятые меры были введены для уменьшения перемещений граждан по городу.

 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.03 / Погоня за частицей Бога: новосибирские физики модернизируют швейцарский коллайдер

10.02 / Ракетоносцы Ту-160 захотели вооружить «Кинжалами»

19.03 / В Московском патриархате разъяснили правила причащения в условиях самоизоляции

17.02 / Умер экс-игрок “Манчестер Юнайтед”, который пережил мюнхенскую авиакатастрофу

01.04 / Дело – табак: в Ленинградской области закрылись табачные фабрики

24.03 / Ростпотребнадзор оценит возможность использования любых спиртосодержащих средств для дезинфекции

16.04 / Заразившийся коронавирусом журналист назвал «странности» болезни

13.02 / Снижение ставок ипотеки, лекарства и маткапитал: Мишустин дал поручения правительству

07.03 / Сборная Украины по теннису выиграла у Тайваня матч на Кубке Дэвиса

09.04 / Мастерская управления «Сенеж» займется образованием россиян на самоизоляции

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска