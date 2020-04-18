Мнение: Относительный прирост заболевших, коронавирус без симптомов и тестирование вакцины на людях

18.04.2020, 22:54, Разное

1. Инфекция в России развивается по экспоненте, каждый день всё больше и больше новых случаев заражения коронавирусом. Вчера, например, впервые было выявлено более 4000 больных. Вместе с тем, если посмотреть на график относительного прироста, то на протяжении марта-апреля мы в целом видим, как экспонента становится более плавной и эпидемия замедляет свой разгон:

https://genby.livejournal.com/826949.html

В последние дни, которые не попали на график, цифра прироста колеблется на уровне 13-14%. Возможно, это означает, что эпидемия в России выходит на пик относительного прироста заболеваемости.

Страна у нас большая, и за последнюю неделю заметно выросла доля заболевших вне Москвы. Так что сколько ещё нужно времени коронавирусу, чтобы прокатиться по нашим городам и весям, а затем затихнуть – сказать сложно.

2. То ли хорошая, то ли наоборот, плохая новость: до трети всех больных коронавирусом переносят его бессимптомно:

https://lenta.ru/news/2020/04/14/asymptomatic/

Примерно у 30 процентов новых пациентов с коронавирусом не проявляются симптомы инфекции. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире Первого канала.

По ее словам, чем больше обследуется людей, тем больше выявляется пациентов «с бессимптомным течением» болезни COVID-19, возбудителем которого является коронавирус.

На данный момент в России зафиксировано более 21 тысячи случаев заражения коронавирусом.

Ранее ученые из Сингапура заявили, что от 50 до 70 процентов инфицированных коронавирусом переносят его бессимптомно. В состоянии полного отсутствия симптомов носитель SARS-CoV-2 может находиться до четырех недель, продолжая вести обычную жизнь и таким образом распространяя вирус, рассказали эксперты. При этом, отметил они, со временем может выработаться иммунитет к вирусу, и для этого необязательно развитие болезни COVID-19.

С одной стороны, эти люди легко переносят инфекцию, с другой – заражают окружающих, при этом их сложно выявить (опять же, к вопросу о том, зачем нужна тотальная самоизоляция даже в отсутствие симптомов болезни).

Если ориентироваться на цифру в 30% бессимптомных больных, и считать что все они не выявлены, то в России сейчас должно быть не 32 тысячи, а более 45 тысяч случаев заражения COVID-19. Если добавить к этому тех, кто заразился на днях, и не успел ещё обратиться к врачу, пожалуй, можно уже ожидать, что реально у нас болеет 60-90 тысяч.

3. В США уже начали тестировать вакцину от коронавируса на людях:

https://lenta.ru/news/2020/04/14/corona/

Пока что испытания идут хорошо. Однако наблюдение за участниками эксперимента будет продолжаться до весны следующего года. Наблюдение необходимо, так как смертность от неудачной вакцины легко может превысить смертность от коронавируса. Это не эбола, от которой умирает половина заразившихся, тут навредить очень легко.

Проще говоря, к массовому использованию вакцины, которая наверняка будет разработана одновременно несколькими странами, человечество приступит 2021 году, навряд ли раньше. Нам, вероятно, предстоит пережить не только нынешнюю вспышку коронавируса, но и повторный осенне-зимний всплеск, который врачи ожидают осенью.