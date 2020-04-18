 

Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева отреагировали на скандальное высказывание Седоковой о продюсере «ВИА Гры»

18.04.2020, 22:53, Разное

Популярная эстрадная исполнительница и киноактриса Анна Седокова, несколько дней назад общаясь с Ольгой Поляковой в режиме прямого эфира в Instagram, нелестно высказалась о продюсере группы «ВИА Гра» Константине Меладзе. Его брат Валерий Меладзе с супругой Альбиной Джанабаевой отреагировали на скандальное высказывание певицы, отметив, что они впервые о нём услышали от своих фанатов.
Во время рекомендованного в стране режима самоизоляции звёзды отечественной эстрады начали активнее общаться с подписчиками в соцсетях, регулярно устраивая прямые эфиры с обсуждением актуальных или личных тем. Анна Седокова в ходе общения с Поляковой недавно рассказала, что в то время, когда была в «золотом составе» группы «ВИА Гра», продюсер жёстко манипулировал участницами, порождая между ними «нездоровую» конкуренцию. Теперь же, по мнению певицы, популярность коллектива снизилась и причину этого она видит в браке Меладзе-старшего с Брежневой.

Сейчас супруга, держащая продюсера в «ежовых рукавицах», не позволяет ему проявлять интерес к подопечным, что сказалось на снижении рейтингов. Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева в своём прямом эфире признались, что впервые услышали о скандальном высказывании коллеги, однако даже после прояснения ситуации не захотели развивать данную тему и «тактично» перешли на обсуждение других вопросов поклонников.

Отметим, что Константин Меладзе и Вера Брежнева также до сих пор не комментируют слова Седоковой. А вот причина этого остаётся пока не известной. Возможно, звёздная пара ещё не в курсе высказываний коллеги, но не исключено и нежелание поднимать «шумиху на ровном месте».



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