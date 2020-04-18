В штате Нью-Йорк разрешили заключать браки по видеосвязи

18.04.2020, 22:48, Новости дня

Власти штата Нью-Йорк на фоне эпидемии коронавируса разрешили официально заключать браки посредством видеосвязи, следует из распоряжения губернатора Эндрю Куомо.

«Я издаю распоряжение, позволяющее жителям Нью-Йорка получать свидетельство о браке удаленно и позволяющее служащим проводить церемонии посредством видеосвязи», – приводит слова Куомо РИА «Новости».

В пресс-службе губернатора уточнили, что ранее церемонии бракосочетания в удаленном режиме были запрещены законом – требовалось личное присутствие жениха и невесты.

Многие бюро регистрации браков были временно закрыты в результате пандемии COVID-19. Это не позволяло жителям Нью-Йорка получить свидетельство о браке. Распоряжение губернатора временно приостановит действие этого закона, отметили в пресс-службе.

Напомним, в субботу число подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Соединенных Штатах превысило 700 тыс., более 36 тыс. человек умерли.

Ранее в Белом доме предупреждали, что от коронавируса могут погибнуть до 200 тыс. американцев. В США пандемию уже сравнили с терактами 9/11 и с атакой на Перл-Харбор.

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