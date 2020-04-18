Технологии: Насколько стоит продлевать социальное дистанцирование и при какой температуре гибнет коронавирус. Последние новости медицины

18.04.2020, 22:42, Разное

Социальное дистанцирование, возможно, придется продлить минимум до 2022 года, при какой температуре погибает коронавирус и почему у тучных женщин выше риск развития рака молочной железы?

Последние новости в медицинском обзоре.

Социальное дистанцирование до 2022 года

Сегодня во всем мире насчитывается свыше 2 млн подтвержденных случаев заболевания, более 150 тысяч человек погибли. Не имея эффективных лекарств и вакцин, большинство стран выбрало меры, связанные с социальным дистанцированием.

Согласно последнему исследованию Гарвардского университета, если врачи не найдут эффективный способ лечения коронавируса и не будет найдена вакцина, социальное дистанцирование придется продлить в лучшем случае до 2022 года, в худшем – до 2025-го.

Это, по мнению ученых, поможет предотвратить повторное распространение коронавирусной инфекции и разгрузить перенапряженные системы здравоохранения. Используя компьютерное моделирование, эксперты предположили, что схемы передачи COVID-19 лежат между обычной простудой и пандемическим гриппом и будут носить сезонный характер. Если ослабить социальное дистанцирование осенью, то это, по мнению ученых, приведет к очередной вспышке коронавирусной инфекции в зимний период. Для построения своей модели ученые использовали данные по близкородственным коронавирусам.

Ученые отмечают, что при всех смоделированных вариантах инфекция вернется, как только вынужденные ограничения будут сняты.

Авторы исследования признали, что их модель развития малоизученной инфекции не совершенна. Многое будет зависеть от состояния нашего иммунитета и того, на какой срок этот иммунитет будет обеспечивать защиту от вируса.

При какой температуре погибает COVID-19

Сотрудники университета Экс-Марселли на юге Франции обнаружили, что при нагревании зараженных новым видом коронавирусной инфекции клеток до 60° С вирус в течении часа в некоторых штаммах сохранял свою жизнеспособность.

Чтобы полностью убить вирус, ученым пришлось довести температуру до точки кипения. Ученые использовали для своего исследования две различные среды: “чистую”, которую представляли лабораторные условия, и “грязную”, которая была идентична с условиями реальных образцов.

Две среды с вирусами нагревали в течение часа до температуры 60° по Цельсию. После нагревания в “чистой среде” вирус был полностью инактивирован. Однако в “грязных” условиях некоторые штаммы сохранили свою активность. Чтобы полностью инактивировать вирус, команде пришлось нагревать его до 92° по Цельсию в течение 15 минут.

Результаты, представленные в новом исследовании, помогут подобрать наиболее подходящий протокол по биобезопасности в лабораториях, связанных с тестированием клинических образцов больных с новой коронавирусной инфекцией. Эксперимент не прошел рецензирование и пока представляет предварительные результаты.

Миллиарды на борьбу с вирусом

Самое крупное пожертвование на борьбу с пандемией коронавирусной инфекции поступило от основателя и генерального директора Twitter Дека Дорси. Через свой благотворительный фонд Дорси выделил $1 млрд на проекты по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Это составило четверть его личного состояния. На своей странице в твиттере Дорси выразил надежду, что его шагу последуют многие: “Жизнь слишком коротка, поэтому давайте сегодня сделаем все возможное, чтобы помочь людям”.

Почему у тучных женщин выше риск развития рака молочной железы

Рак молочной железы является одной из ведущих причин смертности среди женщин во всем мире. Ранее ученые замечали, что часто женщины с диагнозом “рак молочной железы” имеют избыточный вес. Однако причина связи между ожирением и раком молочной железы была неясна.

Ученые из Луисвиллского университета выдвинули новую гипотезу о том, что развитием рака молочной железы управляет белок переноса жирных кислот FABP4 (fatty acid binding proteins). Согласно этой теории, попадая в избыточном количестве в кровоток, данный белок может по-разному стимулировать онкологический процесс в молочной железе: они напрямую взаимодействуют с клетками рака молочной железы или начинают накапливаться в связанных с опухолью иммунных клетках (макрофагах), тем самым дополнительно стимулируют деление опухолевых клеток.

Ученые утверждают, что изучив как работает белок FABP4 в кровеносном русле или внутри макрофагов, они смогут помочь в разработке новых методов лечения рака молочной железы.

Создан “пожирающий” пластик фермент

Команда французских ученых создала фермент, который способен за пару часов расщепить пластиковую бутылку. Этот прорыв может решить проблему утилизации миллионов тонн пластика, загрязняющего нашу планету.

В мире за одну минуту продается 1 миллион пластиковых бутылок. Из них перерабатываются лишь 14% используемого пластика. Большая часть в конечном итоге оказывается на свалке и представляет собой реальную опасность для людей, животных и окружающей среды.

Французские ученые смогли внести биологические изменения в уже известный фермент LLC. Впервые этот оригинальный фермент ученые из университета Осаки обнаружили в 2012 году у микроорганизмов из группы протеобактерий. Их заинтересовала способность быстро разлагать универсальный пластик полиэтилентерефталат (ПЭТ). Ученые утверждают, что новый фермент, который они создали, может достичь до 90-процентной деполимеризации всего за 10 часов.

Конечный результат – высококачественный прочный пластик, который можно использовать вновь для изготовления новых бутылок.

По данным организации по защите окружающей среды Ocean Conservancy’s, именно пластиковые бутылки и крышки для бутылок занимают третье место по количеству собранного пластикового мусора на пляжах более чем в 100 странах.