Мнение: Хорошее повтори и еще раз повтори!

18.04.2020, 22:31, Разное

Ну а теперь – поговорим о вечном, не все ж о коронавирусе проклятом. “Зачем Герасим утопил Муму?” – ваш долгожданный субботний лонгрид на Ридусе!

Цитата: “И вот такой, если вдуматься, русская власть остается и спустя 150 лет. Она не базируется на договоре – и, следовательно, ничего не нарушает, чего бы ни требовала”.

Полностью – https://www.ridus.ru/news/324969