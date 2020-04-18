 

Мнение: Хорошее повтори и еще раз повтори!

18.04.2020, 22:31, Разное

Ну а теперь – поговорим о вечном, не все ж о коронавирусе проклятом. “Зачем Герасим утопил Муму?” – ваш долгожданный субботний лонгрид на Ридусе!

Цитата: “И вот такой, если вдуматься, русская власть остается и спустя 150 лет. Она не базируется на договоре – и, следовательно, ничего не нарушает, чего бы ни требовала”.

Полностью – https://www.ridus.ru/news/324969

Источник: Размышления вольного социолога



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