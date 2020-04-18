 

Главный инфекционист Ставрополья вела лекцию сотням студентов, будучи заражённой коронавирусом

18.04.2020, 22:30, Разное

По информации ряда местных изданий, на лекции вернувшейся из Испании Санниковой в СтГМУ присутствовали около 300 студентов-медиков и ординаторов. 

Губернатор Владимир Владимиров раскритиковал поведение Ирины Санниковой в Instagram. “Безответственная. Выздоровеет — спрошу с неё”, – заявил глава края.
 
Главный специалист Ставропольского края была госпитализирована после того, как первый тест на COVID дал положительный результат. О результатах повторного теста пока не сообщается.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.03 / Мнение: О стариках и старушках

11.04 / В офисе зараженного коронавирусом премьера Джонсона рассказали о его самочувствии

18.03 / В Москве на неопределенный срок закрыли мавзолей Ленина

08.02 / Свадьба принцессы Беатрис и Эдоардо Мопелли Моцци: Кенсингтонский дворец озвучил дату и место церемонии

12.04 / В Архангельске в загоревшейся квартире обнаружены тела трёх убитых женщин

12.04 / В Москве 41-летнего мужчину задержали по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней школьницы

18.04 / Ученые: Частота инфекционных заболеваний увеличивает риск развития рака

24.03 / В Сети показали экипировку Владимира Путина при посещении больницы в Коммунарке

15.04 / Личное: Это вам не Бузова

20.02 / Захар Серповидец: что нельзя делать 21 февраля

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска