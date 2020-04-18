 

Последние данные о состоянии загремевшей в больницу Булановой

18.04.2020, 22:25, Разное

Исполнительница, у которой выявили тахикардию и дистонию, отметила, что сейчас все хорошо. Когда она вернется домой, Татьяна Буланова пока не знает.

Самочувствие певицы нормализовалось, но врачи будут собирать консилиум. По словам представителя звезды, на этой неделе ее точно не выпишут, передает Teleprogramma.pro.

О том, что угроза миновала, знаменитость сообщила поклонникам в своем инстаграм-аккаунте еще в первые дни после госпитализации. Татьяна Буланова выложила снимок больничного ужина: ее накормили макаронами с котлетой, а в качестве десерта дали яблоко. 

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Публикация от Татьяна Буланова (@buslya) 13 Апр 2020 в 8:30 PDT

Фолловеры активно отреагировали на весточку от исполнительницы. Поклонники пожелали ей скорейшего выздоровления. 

Напомним, что Татьяна Буланова 11 апреля загремела в одну из клиник Санкт-Петербурга с подозрением на инсульт. Диагноз не подтвердился. Через несколько дней звезду перевели
из отделения интенсивной терапии
в обычную палату.



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