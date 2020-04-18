Мнение: Mount & Blade 2: Bannerlord

18.04.2020, 22:21, Разное

Так как времени на "самоизолировании" стало больше, попробовал недавно вышедший "Mount & Blade 2: Bannerlord".

Сразу стоит отметить, что это турецкий продукт, что для игровой индустрии редкость, если говорить о массовом продукте.

Кто играл в первую часть вышедшую еще в нулевые (включая финальную версию Warband), прекрасно знает, что это такое и насколько это может затягивать.

Данный адский долгострой пилили еще со второй половины "нулевых" (еще до кризиса 2008 года), но выпустили только весной 2020-го года, так как авторы решили, что если его доводить до идеального состояния, то так они его никогда не выпустят.

Поэтому проект выпустили в "раннем доступе" как есть, а полноценный релиз обещали "когда-нибудь через год", пытаясь довести до ума проект уже походу дела, тем более, что игру отлично покупают, что отлично видно по онлайну в Стиме.

Тем не менее, несмотря на то, что проект до сих пор полон багов, недоработок, недоделанных механик, затупов искусственного интеллекта, странных сценарных решений, он даже в таком сыром виде, очень неплох.

Фабула там простая – вы создаете себе персонажа, которого выкидывает в альтернативный средневековый мир (аналог 10-11 века) обычным нонеймом и после небольшого вступления отпускают на все 4 стороны на достаточно крупном игровом континенте с множеством фракций порожденных феодальной раздробленностью. И уже вы сами решаете, чем вы там будете заниматься (торговлей, войной, политикой, получением и обустройством своего феода, преступным промыслом, служением обществу и т.д.). Будете ли вы восстанавливать местную империю или же будете культивировать феодальную раздробленность, это исключительно ваше личное дело. Можно идти по пути разбойника, грабить села, торговые караваны и слабые феоды. Можно пойти вассалом в услужение к одному из королей. Можно самому попробовать основать королевство. В общем, даже сейчас возможностей для отыгрывания роли более чем достаточно. Чем-то напоминает "Космические рейнджеры", которые в свое время были весьма популярны у нас в стране.

У вас тут может появится обычная семья (гей-браки в суровое средневековье не завезли), и если скажем вы успели заделать себе детей, то после вашей смерти, игра продолжает историю вашей семьи.

Также у вас есть группа персонифицированных соратников, которые могут решать различные задачи военного и невоенного характера – от командования отрядом конницы до управления крупным городом.

Со всем этим вы путешествуете по глобальной карте, а когда доходит до стычек с мародерами, торговым караваном или войсками местного феодала, загружается отлично прорисованное поле боя, которая идентично той местности, на которой вы находитесь на "глобалке".

Отдельно радуют местные баталии, где вы собираете свою дружину, которая с нескольких человек может разрастись до армии из нескольких сотен солдат (каждый с индивидуальной прокачкой), каждый из которых будет представлен на поле брани (что представляет угрозу для слабых компьютеров). Сами баталии на реалистичном уровне сложности отдельно доставляют, особенно сшибка конницы и различные боевые анимации, которые в разных условиях местности и смены дня и ночи генерируют уникальные сценки.

Для иллюстрации потенциала проекта, который даже на устаревшей графики выдает вполне отличный визуал.

В общем, если даже в таком виде игра генерируют годные сцены и приятные картинки, то это говорит прежде всего о могучем потенциале проекта, который выглядит более привлекательно, нежели рафинированные игровые блокбастеры от крупных издателей. В какой-то мере это реликтовый гость из прошлого, который чудом дожил до наших дней.

Если турки смогут подтянуть техническую составляющую добавят официальный русский язык (пока что есть лишь самопальный перевод на великий и могучий), допилят игровые механики, починят искусственный интеллект, получится проект, который будет жить долгие годы. Плюс они обещают, что игра будет свободно модифицироваться, а значит то, что турки не смогут сделать сами, сделают сами пользователи, как это было с великим и ужасным Скайримом.

В общем, вполне могу рекомендовать попробовать на карантине.