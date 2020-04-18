Мнение: Письмо: “Интересные отношения с алкоголем”

18.04.2020, 22:15, Разное

Когда Штурман озвучивает решение расстаться, на самом деле он хочет, чтобы партнер прочувствовал ужас и боль потери и изменился.

То есть это всегда щипцы.

А когда расстаться решил партнер Штурмана, Штурман сначала ищет зеленый виноград и, если не нашел, надевает на Бедняшу колпачок и начинает спасать отношения.

Вот такие сценарии у Штурманов в финале отношений.

Разбирайте письмо самостоятельно.

cathrinez

Добрый день, уважаемая Эволюция!

Пишу на разбор, если сочтете возможным.

С Н. мы познакомились четыре месяца назад, оказались в одной компании на отдыхе. Сначала просто общались, много смеялись, выяснили, что работаем в одной сфере, только он – шеф, а я – рабочая единица. На отдыхе мы серфили, катались по достопримечательностям, тусовались по вечерам.

На второй вечер он написал мне в личку. На следующий день после ужина позвал гулять вдвоём. На тот момент прошло два месяца после моего последнего романа и я не была готова к прогулкам под луной, мне нужно было побыть с собой, я коряво слилась. Он все понял, но попытки продолжил.

Вернулись домой. Наше общение ушло из чата совсем. Общались в личке каждый день. Встретились пару раз все вместе и тет-а-тет.

У меня на работе была сложная ситуация и я рассказала ему. Обсуждали утром в переписке, я садилась за руль и спонтанно предложила пересечься вечером продолжить общение и разработать план.) Он легко согласился. В этот же день вечером встретились. Он очень умный, на все свой взгляд, объяснил как вести себя и чего от меня ждут. Неожиданно он стал меня целовать. Я ответила.

Перед самым карантином поехали в отпуск на 5 дней. На одном из ужинов он рассказал как видит отношения и понимает смогут ли люди быть вместе. В конце он подвёл черту: “Я все решаю через голову, ты через эмоции, но мы говорим на одном языке и всегда сможем договориться. Это самое главное”.

Но… есть одно но… я не испытывала сильного влечения. То есть целоваться, обниматься – это прямо крутые ощущения и сначала меня тянуло сильно, но в сексе что -то пошло не так. Я подумала, что дело во мне, он – что в нем.

Отпуск прошел, вернулись обратно. Тут карантин, он остался у меня.

У меня новая квартира, ремонт закончен, но мебели пока нет и из-за этого комфорта немного. В общем, чувствовала себя не в своей тарелке. + На работе навалилось много. Я нервничала, не вылезала из компа и телефона. Все на удаленке, новая реальность, приспосабливалась. Он тоже работал, но хотел внимания, а я не могла его дать в моменте – постоянно звонили руководители, клиенты, какие – то форс-мажоры случались. Я очень дорожу своей работой и не могу просто забить на нее. Засыпала с мыслью что завтра надо это – это и будет то – то и то-то, и просыпалась с боевым настроем.

Ещё на отдыхе я заметила, что у него интересные отношения с алкоголем… а когда стали жить вместе, то стало очевидно, что алкоголь в его жизни каждый день: шампанское во время обеда – легко, полбутылки виски вечером норма. Я тоже могу выпить пару бокалов вина, но не каждый день.

В моем детстве у отца были проблемы с алкоголем. Я резко вспомнила как страдала мама и я вместе с ней, и так начала париться… это окончательно добило секс.

Однажды вечером я рассказала про отца, что дома часто были разборки с ором, что я боюсь такого повторения в своей жизни. Он сказал, что услышал меня.

На следующий день начались его ёрничания «А вечером бокал можно? Утром я понял – нельзя» и эти шутки проскальзывали постоянно. Наверное можно было бы отшутиться или как – то легко ответить, но это, видимо, такая болезненная тема для меня, что я стала дёргаться ещё больше. Поняла, что тупо раздражаюсь и не понимаю почему я должна давать какое -то разрешение.

В общем, спустя несколько дней меня накрыло и я предложила разойтись. Честно, я сама не поняла как это случилось … мы ужинали в ресторане, что – то обсуждали, неожиданно я увидела себя со стороны и в голове зажглось – ты нервничаешь, напряжена, ты считаешь его бокалы виски, ты уже видела таких мужчин и знаешь, что дальше, беги. Мы поговорили. Он спросил, что он может сделать. Я теряюсь в таких ситуациях, поэтому просто сказала «Я не знаю». Мы разошлись.

Я приехала домой и написала то, что сказать не смогла, что он мне нравится и меня захватывает, но понимаю, что не смогу обеспечить нормальные отношения со своей стороны из -за его отношений с алкоголем, что буду переживать и все выплескивать, а это треш … он ответил, что это решение в моменте и давай попробуем по -другому через некоторое время.

Мы не общались 5 дней. Меня накрывало – я как ребенок хотела, чтобы этот напряг просто ушел. И я написала что -то в общий чат, он сразу ответил и снова началось общение вдвоём. Разобрались про все, что испытываем. Он считает, что я его просто не хочу на физическом уровне, а я считаю, что тупо парюсь из -за алкоголя. Он сказал, что хочет попробовать еще раз, дать мне время, что я затронула важную тему и может быть действительно алкоголя в его жизни чуть больше, чем нужно. Я сказала, что верю в нас.

Через две недели такого общения на расстоянии я заметила, что это я больше пишу первая, спрашиваю, а он отвечает. И неделю назад я перестала писать.

Сначала я была уверена, что он напишет. Потом я переживала, что не пишет, а потом я поняла, что все правильно и это единственно верное решение.

Один вопрос остался в голове – почему меня сначала сильно тянуло к нему физически, а потом что – то ушло. Это из-за реакции на алкоголь или это действительно определяется на физическом уровне и все остальное неважно?

Спасибо!