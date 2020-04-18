 

Личное: Виктория Боня: шизофрения — налицо?

18.04.2020, 22:10, Разное

В период пандемии, как крысы из щелей, вылезают психиатрические диагнозы наших деревенских селебов.

Подавляющее большинство инстаграмных пись — просто тупые: зачем-то коряво раздвигают ноги, демонстрируя прокладки в старческих промежностях, принимают ванны с лапшой, пододвигают в фоторедакторе деревья, чтобы сузить свои массивные туши.

Конечно, тупость этих калош окрашена невротичностью и истерией, но, в общем и целом, они социально безопасны и не нуждаются в немедленной психиатрической госпитализации.


Фото: Соцсети

Однако есть среди наших звездуль и те, чьё психическое здоровье вызывает лично у меня большие сомнения.  

Виктория Боня, например.

 Вика активно продвигает в соцсетях галлюциноген под названием аяваска.

В интервью «Комсомольской правде» психиатр-нарколог Алексей Казанцев описал воздействие этого наркотика на психику человека:

Этот «напиток мертвых» запрещён у нас в России, есть уже даже осуждённые за него. Одна из составляющих — очень сильный галлюциноген. И для тех, у кого есть предрасположенность у психическим заболеваниям, он может послужить спусковым механизмом — тогда и возникнут симптомы шизофрении.

Что такое шизофрения простыми словами?

Шизофрения — это психическое расстройство, одним из частых проявлений которого является параноидальный или фантастический бред.

Возвращаемся к нашим баранам, то есть к Виктории Боне.

  Вот что Викуля сейчас постит в соцсетях:


Фото: Соцсети

«Всемирный заговор», «чипирование», 5G, «вакцинация, как «способ контролировать и иметь возможность вводить человеку в систему все, что угодно».

Похоже на параноидальный или фантастический бред, как считаете?

К чему это я? Ах, да:

1) Наркотики (любые) — зло.
2) Психбольные — среди нас.
3) Некоторые официально недиагностированные психбольные являются публичными людьми, которые несут свой параноидальный и фантастический бред в массы.

Как относитесь к людям, которые верят в теорию всемирного заговора и ратуют за сжигание вышек сотовой связи 5G? В ваших глазах они — просветлённые или всё-таки психбольные?

Я вас слушаю очень внимательно.

Источник: Лена Миро



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