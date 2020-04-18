В психиатрической больнице в Архангельске зафиксировали вспышку коронавируса

18.04.2020, 22:09, Разное

В психиатрической больнице в Архангельске зафиксировали 50 случаев заражения коронавирусом среди сотрудников и пациентов. Один из корпусов медицинского учреждения перепрофилировали под карантинную зону.

Диагноз «коронавирусная инфекция» пока только предварительно подтвержден у 50 граждан, среди которых сотрудники больницы. Всех их поместили в специальный корпус, расположенный отдельно от главного здания лечебницы. Его пришлось переделать под карантинную зону, сделав на первом этаже отделение с заболевшими, а на втором разместят всех контактировавших с потенциальными носителями вируса.

Исходя из данных регионального штаба, изначально COVID-19 обнаружили у одного сотрудника психиатрической больницы, пишет интернет-издание РЕН-ТВ. С ним контактировало множество людей из посетителей, персонала и пациентов. Во избежание дальнейшего распространения вируса всех, кого возможно, решено поместить под наблюдение.