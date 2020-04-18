Ученые определили самые важные виды морской мегафауны

18.04.2020, 22:01, Новости дня

Во время исследования видового разнообразия и функциональной уникальности морской мегафауны специалисты определили последствия ее неполного вымирания в будущем столетии.

Обнаружилось, что вымирание видов, которые уже находятся под угрозой, вызовет потерю половины функций, выполняемых внутри экосистем Мирового океана. К морской мегафауне относятся организмы, масса которых составляет более 45 килограммов. Эти биологические виды очень важны для океанических экосистем: они создают связи между удаленными экосистемами, поглощают внушительную массу более мелких организмов и транспортируют питательные вещества.

По словам ученых, в будущем акулы могут потерять 19% видового разнообразия, а вероятность их полного вымирания составляет 62%. Среди уникальных видов с важными функциями ученые выделяют: зеленую морскую черепаху, морскую выдру и гигантского моллюска. Эти виды находятся на грани вымирания и нуждаются в самом высоком уровне защиты.