Определен характер отношений морских лилий и их симбионтов

18.04.2020, 22:01, Новости дня

Международная команда ученых определила характер взаимоотношений морских лилий их симбионтов.

Выяснилось, что для рыб лилии вида Comatulida оказались невкусными, а симбионтов – они ели с удовольствием. Ученые предполагают, что обитатели морских лилий привлекают хищников, а сами лилии становились невкусными в качестве защиты. Также эта особенность делает их выгодным убежищем для комменсалов.

Морские лилии вида Comatulida ведут сидячий образ жизни и для защиты от хищников вынуждены применять особые способы. Когда морские лилии чувствуют опасность, они становятся жесткими и выделяют токсичные вещества. Вкус лилий становится для рыб неприятным и они избегают его. Но симбионтов, которые находятся внутри, рыбы едят с удовольствием.