Китайский город Ухань признали зоной низкого риска

18.04.2020, 21:53, Разное

Китайский город Ухань, с которого началось распространение коронавируса на планете, в данный момент признан зоной низкого риска. Как заявляют в штабе по профилактике и контролю за распространением COVID-19 в Хубэе, данный регион больше не имеет районов, в которых есть высокий или средний уровень риска.

Все 13 районов, расположенных в городе Ухань, официально признаны штабом зоной с низким риском. В свою очередь, 76 уездов и городов провинции Хубэй все еще относятся к зоне высокого или среднего уровней риска. Объясняя нюансы классификации уровней эпидемиологического риска, эксперты провинции информировали, что зоной низкого риска считается район, в котором инциденты нового заражения отсутствуют полностью. К высоким и средним же районам по уровню риска относятся области, в которых было в течение двухнедельного периода зафиксировано, соответственно, более 50 инфицированных человек или меньше этого показателя.

Примечательно, что датой ослабления мер карантина в КНР стало 8 апреля. В этот день властями было снято транспортное оцепление и дано разрешение жителям Уханя покидать город. Произошло это по прошествии 76 дней после того, как поселение в результате принятия усиленных карантинных мер оказалось полностью отрезано от внешней инфраструктуры страны.