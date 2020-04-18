Число вирус-положительных жителей Подмосковья достигло 3954

18.04.2020, 21:53, Новости дня

Пациенты с положительным результатом теста на коронавирус зафиксированы в 61 округе Московской области, всего за сутки в регионе стало на 428 вирус-положительных больше, их общее число достигло 3954, сообщили в областном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

«428 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки. Всего на данный момент в Московской области зафиксировано 3954 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 40 человек. Выздоровели и выписались 162 человека», – приводит текст сообщения штаба ТАСС.

Больше всего заразившихся зафиксировали в Одинцове (252 человека), Мытищах (213), Красногорске (204) и Люберцах (201). По одному инфицированному – в Черноголовке, Лотошине и Звездном Городке.

В подмосковных больницах наблюдаются и проходят лечение пациенты из Москвы и других регионов России, а также из-за рубежа. За все время в Подмосковье было зарегистрировано 967 случаев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области. Из них 495 человек из Москвы.

Напомним, за сутки в РФ подтвердили 4 тыс. 785 новых случаев коронавируса, всего в стране 36 тыс. 793 вирус-инфицированных.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.