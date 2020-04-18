“Суркиса ничего не могло остановить”. Лубкивский рассказал, как Украина получила право проводить Евро 2012

18.04.2020, 21:45, Новости дня

18 апреля – 13-я годовщина получения Украиной права вместе с Польшей проводить в 2012 году чемпионата Европы по футболу. Маркиян Лубкивский, который в 2009–2012 годах возглавлял оргкомитет Евро 2012 в Украине, рассказал, как этого решения добивался бывший вице-президент УЕФА Григорий Суркис.

Лубкивского цитируют в книге “Эпоха Суркиса”, опубликованной на сайте “Футбольный клуб”.

“Надо отдать должное Суркису – его ничего не могло остановить! Ни политическая турбулентность, ни понимание, что столь масштабный гуманитарный проект в условиях противостояния в высших эшелонах государственной власти будет очень сложно реализовать. Он продолжал всячески лоббировать идею, общался по этому поводу с президентом Украины, с главой его администрации и, к счастью, сумел привлечь внимание Виктора Ющенко. Суркис был очень настойчив и убедителен, действовал в присущем ему стиле. Он все обставил так, что складывалось впечатление, будто шансов отказаться у Украины просто нет”, – описал происходившее дипломат.

По словам Лубкивского, в секретариате президента Ющенко “все это воспринималось неоднозначно”.

“Часть департамента, к которой принадлежал и я, считала, что Евро 2012 может иметь историческое значение для Украины и стать одним из самых выдающихся событий в жизни нашей страны. А это, собственно, и произошло! Но многие не разделяли этой позиции, в том числе и потому, что в те бурлящие времена, после Оранжевой революции, к Григорию Михайловичу было отношение если не враждебное, то как минимум настороженное. Помню, доходило даже до того, что кто-то убирал кресло, на котором должен был сидеть Суркис во время презентации проекта в Администрации Президента. А мы с единомышленниками это кресло возвращали назад”, – рассказал он.

Дипломат отметил, что предложение возглавить оргкомитет Евро 2012 в Украине он получил от Суркиса в январе 2009 года.

“Мы созванивались в течение двух дней – он держал меня, если говорить по-футбольному, под жестким прессингом. В конце сказал: “Давай так. Тебя ждут на собеседовании в УЕФА. С моим мнением там ознакомлены, но, какое примут решение, я не знаю. Вот тебе телефон [исполнительного директора УЕФА] Мартина Каллена, связывайся с ним и езжай в Ньон”. В Швейцарии меня в аэропорту встречает лично Каллен и везет на пиццу. Начинается разговор, спрашивает, верю ли я в реализацию этого проекта. Отвечаю: нет, не верю. “Тогда ты нам подходишь”, – засмеялся он”, – вспомнил Лубкивский.

Евро 2012 проходил в Польше и Украине с 8 июня по 1 июля. Победителем турнира стала сборная Испании, победившая в финале Италию со счетом 4:0.