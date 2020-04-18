Коронавирус в Италии. Количество умерших за сутки сократилось, число выздоровевших близко к рекордному

18.04.2020, 21:45, Новости дня

В Италии за прошедшие сутки сократилось количество умерших, число выздоровевших остается высоким, сообщается на сайте министерства здравоохранения страны.

По состоянию на вечер 18 апреля общее количество умерших от болезни достигло 23 227 человек (за прошедшие сутки скончалось 482 человека; на 93 меньше, чем днем ранее).

В свою очередь, за последние 24 часа выздоровели 2200 человек (на 363 меньше, чем вчера, когда был зафиксирован абсолютный рекорд с начала эпидемии). Общее количество выздоровевших достигло 44 927 человек.

Всего в Италии подтверждено 175 925 случаев заражения коронавирусом (+3491), 107 771 человек продолжает болеть: 80 031 находится в домашней изоляции (+3253), 25 007 госпитализированы с симптомами (-1886), 2733 находятся в отделениях интенсивной терапии (-163).

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 17 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 2,29 млн, из них 157 тыс. умерли, более 583 тыс. выздоровели.