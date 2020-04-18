В Нью-Йорке зарегистрировано наименьшее количество смертей от коронавируса за две недели

18.04.2020, 21:45, Новости дня

В штате Нью-Йорк за последние сутки зарегистрировано наименьшее количество смертей от коронавируса за последние две недели. Как сообщает Reuters, об этом на брифинге объявил губернатор штата Эндрю Куомо.

По его словам, за прошедшие 24 часа умерли 540 пациентов с COVID-19, что на 90 меньше, чем сутками ранее.

Губернатор добавил, что в больницах остаются 16 967 человек с коронавирусной инфекцией (-1300). Также, отметил Куомо, снижается число пациентов в тяжелом состоянии, которые требуют госпитализации в отделения интенсивной терапии и подключения к аппарату ИВЛ.

Всего в штате Нью-Йорк за последние 24 часа было подтверждено 7090 новых случаев заражения коронавирусом (в общей сложности – 236 732), количество жертв эпидемии достигло 13 362. Нью-Йорк остается самых пострадавшим от коронавирусной инфекции штатом США.

В то же время Куомо добавил, что данные за последние три дня могут свидетельствовать о том, что Нью-Йорк прошел плато эпидемии и в дальнейшем ожидается спад заболеваемости и смертности.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 17 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 2,19 млн, из них 149 тыс. умерли, более 560 тыс. выздоровели.

США занимают первое место в мире по количеству подтвержденных случаев заражения (715 тыс.) и связанных с COVID-19 смертей (37 тыс.).