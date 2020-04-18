 

Россияне, пожелавшие вернуться на родину, вылетели из Лондона в Москву

18.04.2020, 21:42, Новости дня

Граждане России, которые ранее выразили желание покинуть Великобританию из-за ситуации с распространением коронавируса, вылетели из Лондона в Москву.

По сообщению посольства РФ в Соединенном Королевстве, авиакомпания "Аэрофлот" в субботу, 18 апреля, организовала специальный рейс из Москвы в Лондон и обратно.

Сперва на родину доставили "заинтересованных" британских подданных, назад вылетели несколько россиян, которые оказались за границей в особо затруднительном положении. Они нуждались "в срочной эвакуации на Родину из гуманитарных соображений", приводит выдержки из сообщения дипмиссии РИА Новости.

После прибытия в Москву россияне пройдут обязательный в таких случаях карантин.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявил накануне, что география рейсов для вывоза россиян из-за рубежа в регионы РФ в ближайшее время будет расширяться.



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