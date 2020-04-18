Мнение: Восстановление цен на золото, коронавирусный долг и как Россия опять помогла США

18.04.2020, 21:36, Разное

1. Цены на золото восстановились после провала, вызванного началом кризиса. На какое-то время они даже превысили максимумы начала марта, и сейчас находятся в районе 1700 долларов за тройскую унцию. «Золотые» оптимисты надеются, что через несколько месяцев цены побьют исторический рекорд 2011 года, когда жёлтый металл стоил около 1900 долларов:

https://gold.ru/news/cena-zolota-1900-usd-za-unciyu-k-koncu-2-kvartala-2020.html

Как я уже писал, в начале кризиса многие бросились распродавать свои золотые активы, чтобы срочно взять откуда-то деньги на покрытие убытков. Но затем золото вернулось к своей традиционной роли защитного актива, более надёжного чем бумаги на биржевом рынке.

Продолжится ли рост цен и будет ли побит рекорд – вопрос сложный. Мы находимся в неизведанных водах, рынок какое-то время будет вести себя даже более странно и непредсказуемо, чем во время «обычных» кризисов.

2. К вопросу, откуда американцы рассчитывают взять те самые триллионы долларов на поддержку экономики:

https://lenta.ru/news/2020/04/06/bonds/

США могут залезть в долги ради борьбы с эпидемией коронавируса в стране. Такой вариант обсуждается в Белом доме, сообщил экономический советник американского президента Ларри Кудлоу. Об этом сообщает телеканал CNBC.

По его словам, советники Белого дома предлагают выпустить «коронавирусные» казначейские облигации по типу «военных облигаций». Привлеченные таким образом средства пойдут на финансирование борьбы с пандемией. «Это было бы долгосрочной инвестицией в будущее американского здравоохранения, безопасности и экономики», — сказал он.

Есть и гораздо более выгодный, хотя и довольно опасный для США вариант. Можно просто отказаться платить долг Китаю:

https://ria.ru/20200413/1569934244.html

Американское издание Salon сообщает: «На телеканале Fox News в четверг в беседе с (популярным телеведущим. — Прим. ред.) Шоном Хэннити сенатор Линдси Грэм (сенатор-республиканец от штата Южная Каролина) сделал необычное заявление: он хочет, чтобы Соединенные Штаты «списали» часть (американского) государственного долга, который принадлежит китайским властям, в качестве наказания за то, что китайское руководство допустило распространение коронавируса за пределы страны.

«Я хочу вернуть производственную цепь медицинских товаров в Соединенные Штаты, и я хочу начать списывать некоторые наши долги Китаю, потому что они должны платить нам, а не мы должны платить им, — сказал Грэм. — Поэтому я думаю, что вы увидите слаженные действия против КНР, и эти действия сурово накажут Китай, чтобы сдержать (его) в будущем».

Помнится, аналогичный фокус провернули большевики, когда отказались платить по долгам царского правительства. Позже Сталину пришлось из-за этого брать кредиты в США по заряженным процентам, что сильно ударило по экономике СССР.

3. Ранее мы с вами обсуждали рекордный рост безработицы в Соединённых Штатах, заставивший вспомнить о худших временах Великой депрессии. Тогда Советский Союз помог США, заказав у американских компаний оборудование для строительства заводов во время сталинской индустриализации.

Теперь Россия опять помогла США, согласившись на сделку с Саудовской Аравией по нефти:

https://lenta.ru/news/2020/04/14/rdif/

Сокращение добычи нефти в России в рамках нового соглашения ОПЕК+ помогло США сохранить два миллиона рабочих мест. Об этом пишет CNBC со ссылкой на главу Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева.

Он отметил, что в общей сложности в американском секторе нефти и газа заняты около 10 миллионов человек. Однако если брать в расчет смежные отрасли, то ситуация с низкими ценами на сырье затрагивает намного больше американцев, следует из слов Дмитриева. По словам главы РФПИ, достижение сделки в рамках ОПЕК+ позволит сохранить работу в отраслях нефти и газа не только американцам, но и россиянам.

Навряд ли этого сокращения будет достаточно, чтобы приподнять цены значительно выше 30 долларов за баррель, но это предел, на который мы сейчас готовы пойти. Мы, конечно, искренне любим наших американских друзей и партнёров, и мы очень сочувствуем проблемах американских нефтяников, однако если Дональду Трампу по-настоящему нужна более серьёзная поддержка России, ему придётся за эту поддержку заплатить.