Доля инфицированных коронавирусом москвичей без симптомов выросла до 60%

18.04.2020, 21:30, Новости дня

В Москве доля пациентов, инфицированных коронавирусом, у которых заболевание протекает бессимптомно, выросла до 60%, сообщил глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

«Количество это (выявленных случаев инфицирования) увеличивается, но надо сказать, что в основном за счет бессимптомных носителей вируса. Если неделю назад примерно 40% всех заболевших в Москве не имели симптомов, то сегодня это около 60% бессимптомных вирусоносителей», – передает его слова ТАСС.

Он добавил, что ежесуточно в Москве выполняется около 18 тыс. тестов на коронавирус.

Ранее была названа основная опасность бессимптомного течения коронавирусной инфекции.