VOAэкспресс 18 апреля 2020

18.04.2020, 21:18, Новости дня

НАСА

Впервые почти за десять лет НАСА совершит пилотируемый запуск с территории США. Об этом написал в Твиттере глава аэрокосмического агентства Джим Брайденстайн. С 2011 года американские астронавты отправлялись на орбиту при помощи российский ракет «Союз». На чем теперь полетят американские астронавты – читайте в нашем материале.

Ранее глава НАСА также поблагодарил сотрудников американского космического агентства, а также Роскосмос за успешную посадку корабля «Союз МС-15» в эту пятницу.

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