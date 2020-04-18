VOAэкспресс 18 апреля 2020

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18.04.2020, 21:18, Новости дня

НАСА

Впервые почти за десять лет НАСА совершит пилотируемый запуск с территории США. Об этом написал в Твиттере глава аэрокосмического агентства Джим Брайденстайн. С 2011 года американские астронавты отправлялись на орбиту при помощи российский ракет «Союз». На чем теперь полетят американские астронавты – читайте в нашем материале.

Ранее глава НАСА также поблагодарил сотрудников американского космического агентства, а также Роскосмос за успешную посадку корабля «Союз МС-15» в эту пятницу.

Хай, Tech

Пока человечество пытается привыкнуть к непривычному для многих режиму изоляции, специалисты НАСА уже давно изучают то, как долгое пребывание вдали от социума сказывается на состоянии человека. Интервью с Кейт Грин, которая провела 4 месяца в изоляции в рамках эксперимента НАСА, смотрите в новом выпуске «Хай, Tech»

Сидим дома

В условиях карантина страдают не только взрослые. Дети, оказавшиеся вдали от школы и сверстников, также пытаются привыкать к новым условиям. Школьные учителя и психологи рассказывают, как родители могут помочь детям приспособиться к новой реальности и при этом не сойти с ума

Коронавирус и ксенофобия

Казалось бы, во времена пандемии в обществе должны главенствовать принципы сплоченности и взаимопомощи, а вовсе не раскол по этническому и расовому принципу. Однако реальность оказалась иной.



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