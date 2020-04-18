Американские учёные определили наиболее опасный для сердца напиток

18.04.2020, 21:09, Разное

Американские учёные из University of the Pacific в результате проведённого исследования смогли определить наиболее опасный для здоровья сердца напиток. Таковыми, по итогам научной работы, специалисты назвали энергетики, содержащие в составе кофеин.

В ходе исследования учёные разделили добровольцев на две равные группы. Задачей участников первой из них было выпить в течение одного часа литр энергетических напитков, представляющих собой коктейль с кофеином. Вторая группа за то же время выпивала равное количество жидкости с не представляющими опасности для здоровья витаминными добавками. По окончании эксперимента всем добровольцам измеряли систолическое и диастолическое давление. В результате авторы проекта выяснили, что состояние участников группы, употреблявшей энергетики, оказалось значительно хуже, чем у людей, пивших безвредные коктейли. У первых было зафиксировано повышение давления, аритмия и сбои в работе сердца.

Таким образом учёные пришли к выводу, что именно энергетические напитки наиболее опасны для здоровья сердечно-сосудистой системы. Если же употреблять регулярно коктейли с высокой концентрацией кофеина и иных не менее вредных веществ, то в перспективе вероятны серьёзные последствия для работы главного органа.