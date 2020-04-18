 

Американские учёные определили наиболее опасный для сердца напиток

18.04.2020, 21:09, Разное

Американские учёные из University of the Pacific в результате проведённого исследования смогли определить наиболее опасный для здоровья сердца напиток. Таковыми, по итогам научной работы, специалисты назвали энергетики, содержащие в составе кофеин.
В ходе исследования учёные разделили добровольцев на две равные группы. Задачей участников первой из них было выпить в течение одного часа литр энергетических напитков, представляющих собой коктейль с кофеином. Вторая группа за то же время выпивала равное количество жидкости с не представляющими опасности для здоровья витаминными добавками. По окончании эксперимента всем добровольцам измеряли систолическое и диастолическое давление. В результате авторы проекта выяснили, что состояние участников группы, употреблявшей энергетики, оказалось значительно хуже, чем у людей, пивших безвредные коктейли. У первых было зафиксировано повышение давления, аритмия и сбои в работе сердца.

Таким образом учёные пришли к выводу, что именно энергетические напитки наиболее опасны для здоровья сердечно-сосудистой системы. Если же употреблять регулярно коктейли с высокой концентрацией кофеина и иных не менее вредных веществ, то в перспективе вероятны серьёзные последствия для работы главного органа.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.02 / Мнение: Со старыми хитами в политику

25.03 / Александр Петров рассказал, с кем проводит время на карантине

15.03 / Мнение: Как будут агитировать за поправки в Конституцию

23.03 / Скандалы: «Закопаем вирус вместе с короной!»

16.04 / NASA нашло схожую с Землей экзопланету

06.02 / Комета Чурюмова-Герасименко меняет цвет в зависимости от орбитального положения

06.02 / Оставление в опасности

17.02 / Нас уличают — мы крепчаем!

21.03 / Добивание рубля: нефти предрекли новое обрушение

15.04 / Кэмерон Диас дала новое интервью о материнстве и о том, как проводит карантин

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска