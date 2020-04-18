Россия вошла в десятку стран по числу зараженных коронавирусом

18.04.2020, 21:08, Новости дня

Число выявленных случаев коронавируса в мире увеличилось за сутки более чем на 85 тыс., число жертв возросло более чем на 6 тыс., сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). При этом РФ впервые вошла в первую десятку государств с наибольшим числом выявленных случаев.

По состоянию на 11.00 мск 18 апреля в мире были зарегистрированы 2 млн 160 тыс. 207 инфицированных и 146 тыс. 088 умерших. За сутки было выявлено 85 тыс. 678 зараженных, умерли 6 тыс. 710, передает ТАСС.

В Европе всего инфицировано 1 млн 86 тыс. 889 человек, 97 тыс. 201 умер. За сутки умер 3 тыс. 721 человек.

В Северной и Южной Америке коронавирусом заражены всего 784 тыс. 272 человек, умерли 35 тыс. 742 человека. За сутки инфицировано 40 тыс. 665 человек, умерли 2 тыс. 714 человек.

В Западно-Тихоокеанском регионе выявлены 129 тыс. 256 инфицированных и 5 тыс. 598 летальных исходов.

Лидерство по заразившимся в США – 665 тыс. 330 человек. Далее следуют Испания (188 тыс. 68), Италия (172 тыс. 434), Германия (137 тыс. 439), Великобритания (108 тыс. 696), Франция (108 тыс. 163), Китай (84 тыс. 180), Иран (79 тыс. 494), Турция (78 тыс. 546) и РФ (36 тыс. 793).

Россия впервые вошла в первую десятку государств с наибольшим числом выявленных случаев заболевания. Занимавшая до этого десятую строчку Бельгия находится теперь на 11-м месте – 36 138 заразившихся.

Напомним, за сутки в РФ подтвердили 4 тыс. 785 новых случаев коронавируса, всего в стране 36 тыс. 793 вирус-инфицированных.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.