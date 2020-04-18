“Так и живем”: дочь показала Долину без прикрас

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18.04.2020, 21:07, Разное

Артистка, ее единственная дочь Ангелина и внучка Александра
спасаются от коронавирусной инфекции в загородном доме. Иногда семейство
позволяет себе редкие прогулки по поселку.

Во время одной из таких вылазок Лариса Долина и ее родные
сделали свежее фото. Артистка запечатлена в окружении родственников.
Примечательно, что вокалистка в обычной жизни не наносит макияж и обходится без
укладки.

Снимок разместила в личном “Инстаграм” дочь знаменитости, Ангелина. “Так и живем”, – коротко подписала его наследница Долиной.

“Лариса Санна просто бомба вышла на фото 💖😘👍
(здесь
и
далее
орфография
и
пунктуация
авторов
сохранены.
– Прим.
ред.)”, “Добрый вечер. Классно
смотритесь. 💞”, “По-жизни с огоньком в глазу 🔥😘”, “Главней всего пагода в доме”,
“Какие же вы классные 👍🏻”, – отреагировали на пост
подписчики.

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Публикация от lina & sasha (@dolinalina) 17 Апр 2020 в 8:47 PDT

Добавим,
что не так давно Ангелина порадовала маминых фанатов еще одним редким кадром.
Дочь Ларисы Долиной показала свою бабушку. Оказалось, что вокалистка многое
унаследовала от родительницы. Между тем ходят слухи, что 64-летняя знаменитость
обращалась к пластическим хирургам. Дескать, красота и молодость – это
результат работы специалистов эстетической медицины.

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Публикация от lina & sasha (@dolinalina) 23 Мар 2020 в 10:14 PDT



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