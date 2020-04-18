 

Блогер-фармацевт Диденко всполошила народ словами об умершем муже

18.04.2020, 21:07, Разное

Популярный блогер Екатерина Диденко снова поделилась своими переживаниями с подписчиками. В этот раз волна ненависти миновала одинокую мать – большинство людей почувствовали искренность в ее словах и поддержали оставшуюся с двумя детьми девушку. Совсем не так складывалась ситуация в начале трагедии, когда блоггер в режиме онлайн освещала смерть близких людей и изливала горе, не забывая включать фильтры в Инстаграм.

Диденко опубликовала на своей страничке трогательный пост, в котором откровенно рассказала, как ей удалось пережить произошедшее, и призналась, что несмотря на оставшийся “шрам на сердце”, она продолжит жить и радоваться каждому дню.

“До момента похорон мне кажется я не понимала, что вообще происходит. Я была в состоянии шока. Мне хотелось кричать на весь мир. Хотелось, чтоб мне помогли, поддержали. Я рассказывала о том, что произошло, каждому: всем таксистам, психологам, новым знакомым”, – поделилась блогер.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Я Катя, аптечный РЕВИЗОРРО (@didenko.katerina) 17 Апр 2020 в 9:10 PDT

Из-за стресса девушка сильно похудела и не могла спать. После похорон у нее началась серьезная депрессия. Постоянно случались истерики, а жизнь казалась несправедливой. Однако со временем Диденко преодолела этот кризис, хотя до конца прийти в норму ей не удается и сейчас.

Большинство подписчиков пожелали блогеру скорейшего возвращения к нормальной жизни, сил и терпения. Конечно, кто-то продолжил критиковать девушку, но все же агрессивные нападки в ее сторону практически сошли на нет. Искренние слова Диденко о трагедии растопили сердца пользователей сети.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.03 / 11-летняя дочь Витаса Алла Грачева перепела хит отца

12.02 / В Пензе после попадания в двигатель птицы самолёт совершил успешную посадку

11.02 / В бразильском озере обнаружен загадочный вирус, который не смогли опознать ученые

15.04 / Скандалы: Нефтяной кризис ЦСКА

21.02 / Обнародованы параметры флагмана Oppo Find X2

20.02 / Анастасия Волочкова в телеэфире назвала свои походы к гинекологу стрессом

14.04 / Эзотерика: 10 вещей, которые нельзя делать возле зеркал

05.03 / Ученые доказали 70-летнюю гипотезу общения пчел с помощью «диалекта танца»

03.03 / Скандалы: Низкоуклонство перед Западом

17.04 / Личное: «Патамуфта добрая и наивная»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска