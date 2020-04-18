Блогер-фармацевт Диденко всполошила народ словами об умершем муже

18.04.2020, 21:07, Разное

Популярный блогер Екатерина Диденко снова поделилась своими переживаниями с подписчиками. В этот раз волна ненависти миновала одинокую мать – большинство людей почувствовали искренность в ее словах и поддержали оставшуюся с двумя детьми девушку. Совсем не так складывалась ситуация в начале трагедии, когда блоггер в режиме онлайн освещала смерть близких людей и изливала горе, не забывая включать фильтры в Инстаграм.

Диденко опубликовала на своей страничке трогательный пост, в котором откровенно рассказала, как ей удалось пережить произошедшее, и призналась, что несмотря на оставшийся “шрам на сердце”, она продолжит жить и радоваться каждому дню.

“До момента похорон мне кажется я не понимала, что вообще происходит. Я была в состоянии шока. Мне хотелось кричать на весь мир. Хотелось, чтоб мне помогли, поддержали. Я рассказывала о том, что произошло, каждому: всем таксистам, психологам, новым знакомым”, – поделилась блогер.

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Публикация от Я Катя, аптечный РЕВИЗОРРО (@didenko.katerina) 17 Апр 2020 в 9:10 PDT

Из-за стресса девушка сильно похудела и не могла спать. После похорон у нее началась серьезная депрессия. Постоянно случались истерики, а жизнь казалась несправедливой. Однако со временем Диденко преодолела этот кризис, хотя до конца прийти в норму ей не удается и сейчас.

Большинство подписчиков пожелали блогеру скорейшего возвращения к нормальной жизни, сил и терпения. Конечно, кто-то продолжил критиковать девушку, но все же агрессивные нападки в ее сторону практически сошли на нет. Искренние слова Диденко о трагедии растопили сердца пользователей сети.