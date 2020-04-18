Русская православная церковь ассоциировала инопланетян с бесами

18.04.2020, 20:53, Разное

Руководство Русской православной церкви отказалось признавать возможность существования других цивилизаций, кроме земной. В свою очередь, инциденты обнаружения на Земле инопланетных существ РПЦ называет явлениями бесов.

Ситуацию разъяснил в эфире передачи “Церковь и мир”, вышедшей на канале “Россия 24”, митрополит Иларион, который является главой синодального Отдела внешних церковных связей. По его убеждению, если бы существование внеземных цивилизаций было реально возможным фактом, упоминание о нем обязательно бы присутствовало в Священном Писании. Учитывая же факт отсутствия даже косвенных упоминаний об инопланетянах в Библии, абсолютно достоверным является отсутствие таких форм жизни за пределами Земли.

Свою позицию священник подтвердил страницами книги “Православие и религия будущего”, которая была написана известным богословом Русской зарубежной церкви иеромонахом Серафимом Роузом и опубликована в 1975 году. В книге, в частности, приводятся свидетельства жителей планеты, в разное время видевших НЛО или инопланетян. Автор книги, в свою очередь, провел параллель между такими откровениями и похожими повествованиями о явлениях бесов, в изобилии существующими “в житийной литературе”.

Митрополит Иларион уверен: приведенная в доказательство книга демонстрирует, что миряне, якобы видевшие инопланетных существ, в реальности созерцали “тех самых демонов”, существование которых сейчас так часто ставится под сомнение. Косвенным фактом, подтверждающим такие убеждения, один из руководителей РПЦ считает веру церкви в присутствие демонов и ангелов не по причине их упоминания в Священном Писании, а по причине подтверждения их наличия “многовековым опытом церковных людей”.