Как сохранить лицо на самоизоляции: 7 советов от косметолога

18.04.2020, 20:45, Разное

Мы помним, что кожа – это самый крупный орган нашего тела, к тому же, тесно связанный с нервной системой, поэтому она, как и весь организм, подвержена последствиям нахождения в замкнутом пространстве. Низкий уровень влажности и свежего воздуха в помещении приводят к обезвоженности и тусклому тону. Недостаток движения – к отечности. Стресс из-за резкого изменения образа жизни и планов – к повышению чувствительности кожи. Поэтому особенно сейчас уход за кожей – это гораздо больше, чем просто использование косметических средств.

1. В борьбе с обезвоживанием кожи помогут питьевой режим (30 мл на 1 кг веса). Предпочтение отдавайте чистой воде без газа. А еще заварите в большом термосе плоды шиповника. Помимо источника жидкости, этот настой станет порцией такого ценного сейчас витамина С. Не выключайте увлажнитель воздуха, а если его нет, чаще проветривайте помещение. Используйте на постоянной основе увлажняющие кремы, сыворотки, маски. И пусть под рукой всегда будет дымка My Payot Brume Eclat. Этот “жидкий крем” увлажнит и освежит кожу в течение дня и наполнит ее порцией витаминов.

Изабель Гулар на самоизоляции2. Для уменьшения отечности старайтесь двигаться – приседать, “маршировать”, делать растяжку. Есть специальная лимфодренажная гимнастика для тела (самое известное упражнение – “букашка”, когда мы, лежа на спине, трясем руками и ногами). А для лица подойдет лимфодренажный массаж и гимнастика для лица. Дополнить это можно патчами под глаза.

3. Если вы работаете удаленно и весь день сидите за компьютером, обязательно делайте перерывы и гимнастику для глаз. Защитить кожу от вредного действия избытка синих лучей и тем самым предотвратить появление морщин поможет крем Blue Tecni Liss Jour.

Эмили Ди Донато4. Если кожа вслед за нервной системой демонстрирует признаки стресса и раздражения – переходите на специальные средства для чувствительной кожи.

5. Выделите время на практики релаксации – дыхательные упражнения, медитации, ванны с солью Эпсома вечером. Выбирайте средства с приятными для себя текстурами, которые через действие на органы чувств улучшают настроение и самочувствие. Включите в уход ароматерапевтические средства, например, масло для лица, тела и волос Huile Elixir.

Роми Стрейд6. Не забывайте о полноценном питании. Постарайтесь увеличить в рационе количество полноценного белка (рыба, мясо, моллюски), полезных жиров (авокадо, кокоса, оливы) – они помогают организму держать иммунитет в состоянии готовности. А вот простые углеводы (сладкое, выпечка) придется уменьшить – они могут усилить воспаление в организме. Следование этим рекомендациям также будет лучшим подарком для нашей кожи.

7. Несмотря на соблазны, старайтесь соблюдать режим дня (сон, четкое время приемов пищи, работа, отдых), так как нарушение биоритмов больно бьет по всем системам организма, в том числе – коже. Не ленитесь выполнять рутины ухода – утром и вечером очищайте и тонизируйте кожу, затем наносите сыворотку и /или крем, средство для глаз. 1-2 раза в неделю используйте эксфолиант и маску.

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