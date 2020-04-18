Шафран останавливает возрастную потерю зрения

18.04.2020, 20:42, Новости дня

Группа специалистов провела исследование, которое помогло изучить влияние разных веществ на возрастную потерю зрения.

Ученые обнаружили приправу, способную тормозить этот процесс. Выяснилось, что шафран является антиоксидантом и благотворно влияет на зрение и здоровье глаз. Во время эксперимента исследователи разделили добровольцев на две группы. Участники первой группы в течение трех месяцев принимали препарат, который содержит шафран, а добровольцам из второй группы –давали плацебо.

Через три месяца обнаружилось, что у тех, кто регулярно употреблял шафран, улучшилась острота зрения. Такой эффект наблюдался только во время приема препарата. Когда добровольцы прекращали употреблять шафран, проблемы со зрением возвращались.

Обнаружилось, что шафран способен делать оболочки клеток более эластичными и вызывать улучшение зрения. Эксперты рекомендуют употреблять эту специю пожилым людям на постоянной основе.