Мусульманское духовенство призвало извиниться авторов фильма «Зулейха открывает глаза»

18.04.2020, 20:30, Новости дня

Создатели сериала «Зулейха открывает глаза» должны извиниться за использование имен российских представителей мусульманского духовенства, сообщил председатель Духовного собрания мусульман РФ (ДСМР) муфтий Альбир Крганов.

В качестве имен репрессированных были перечислены имена председателя Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) России, верховного муфтия РФ Талгата Таджуддина, а также председателя Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ и Совета муфтиев РФ (СМР) муфтия Равиля Гайнутдина, татарского богослова XIX века Шигабутдина Марджани и других, передает ТАСС.

17 апреля стало известно, что Крганов направил в адрес гендиректора ВГТРК Олега Добродеева и главы Федерального агентства по делам национальностей Игоря Баринова обращения по поводу показа второй серии сериала «Зулейха открывает глаза» из-за имен и фамилий муфтиев современной России, которые были использованы в качестве имен политзаключенных. Кроме того, его возмутила «откровенная интимная встреча в мечети».

«Имена и фамилии муфтиев – это имена очень известных в мусульманском мире религиозных деятелей, и исторических, и ныне живущих. Наше сообщество это восприняло как оскорбление, потому что это список политзаключенных, их якобы отправляют в Сибирь. Я думаю, что в итоге те люди, которые допустили эту оплошность, должны извиниться перед мусульманским сообществом и лично перед уважаемыми муфтиями за то, что это произошло», – сказал Крганов.

По его словам, ДСМР попросило ФАДН и «Россию-1» разъяснить ситуацию.

«Ответа пока не было, некоторые консультации сегодня идут. И правозащитники к нам обращаются сегодня. Но вообще это большой резонанс вызвало в целом в обществе», – сказал председатель ДСМР.

ПО его словам, он не считает произошедшее связанным с госполитикой.

«Я хотел бы сказать, что это ни в коей мере не является государственной политикой. В РФ выстроены хорошие взаимоотношения между разными народами, об этом очень часто говорят глава государства и другие органы власти. Это просто ошибка конкретных людей», – заключил глава ДСМР.

Ранее писатель Захар Прилепин заявил, что одноименный роман Гузели Яхиной – намного глубже и многослойнее, чем экранизация, а сериал сделан по лекалам фильмов, в которых «тупые, безобразные НКВДшники, имея целью уничтожить человечество, истребляют русских людей».

В понедельник на телеканале «Россия-1» стартовал показ сериала «Зулейха открывает глаза». Исполнительница главной роли Чулпан Хаматова заявила, что после этого начала получать поток оскорблений в свой адрес. Режиссер картины Егор Анашкин прокомментировал резкую критику в адрес проекта.