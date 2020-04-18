 

Зеленский уволил главу Управления СБУ в Кировоградской области Петрова. По данным СМИ, его могут назначить главой ОГА

18.04.2020, 20:25, Новости дня

17 апреля президент Украины Владимир Зеленский уволил Алексея Петрова с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Кировоградской области. Указ об этом опубликован на сайте главы государства.

Причины увольнения в документе не указаны.

18 апреля “Украинская правда” со ссылкой на источники в Офисе президента Украины сообщила, что Петрова могут назначить председателем Закарпатской областной государственной администрации (ОГА). Собеседники издания утверждают, что назначение вероятно на следующей неделе.

Петров был назначен начальником УСБУ в Кировоградской области 27 августа 2019 года.

Обязанности главы Закарпатской ОГА сегодня выполняет Алексей Гетманенко.

24 декабря 2019 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что увольняет главу Львовской ОГА Маркияна Мальского и закарпатского губернатора Игоря Бондаренко. “В этих двух областях мы не увидели никакого результата”, – отметил Зеленский.

Бондаренко сказал, что не понимает, почему президент его уволил.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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