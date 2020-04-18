РПЦ приравняла инопланетян к бесам

18.04.2020, 20:25, Новости дня

Русская православная церковь не признает существование инопланетных цивилизаций. Люди, утверждающие, что видели инопланетян или НЛО, стали свидетелями “явления бесов”. Как сообщает “Интерфакс”, об этом в эфире телеканала “Россия 24” заявил глава синодального отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион.

По его мнению, если бы инопланетные цивилизации существовали, то “в Библии было бы обязательно об этом хоть что-нибудь сказано”.

Он также процитировал изданную в 1975 году книгу богослова Русской зарубежной церкви иеромонаха Серафима Роуза “Православие и религия будущего”, в которой собраны свидетельства людей, которые утверждали, что видели инопланетян и НЛО.

Автор сравнивает эти рассказы с историями о явлениях бесов. По мнению Иллариона, автор доказывает, “что те люди, которые якобы видели инопланетян, они как раз видели тех самых демонов, в существование которых многие сейчас отказываются верить”.