Организатор нидерландского референдума об ассоциации Украина – ЕС сотрудничал с Россией – СМИ

18.04.2020, 20:25, Новости дня

Нидерландский ультраправый политик, лидер партии FvD Тьерри Боде сотрудничал с Россией. Об этом говорится в расследовании программы Zembla (выходит в эфире нидерландского общественного вещателя BNNVARA) и радиостанции De Nieuws BV.

В распоряжение журналистов попала переписка Боде, который возглавлял кампанию против ратификации Нидерландами Соглашения об ассоциации Украины с ЕС, с коллегами, в которой упоминался российский политолог Владимир Корнилов. Сам Боде в переписке называет Корнилова “россиянином, работающим на [президента РФ] Путина”.

Согласно расследованию, Боде и Корнилов знакомы как минимум с 2015 года и с тех пор поддерживают связь.

Журналисты отмечают, что в некоторых сообщениях Боде намекал на получение денег от Корнилова. При этом в комментарии журналистам Боде заявил, что эту переписку не следует воспринимать серьезно. По его утверждению, все намеки на российское влияние – это внутрипартийные шутки. Лидер FvD заверил, что не знал наверняка о связях Корнилова с Кремлем, хотя и подозревал его в этом.

В то же время бывший член правления FvD Хенк Оттен (Боде отправлял ему несколько сообщений, в которых упоминал Корнилова) заявил, что не воспринимал информацию о российском влиянии как шутку и несколько раз предупреждал лидера партии о недопустимости таких связей. При этом он подчеркнул, что через партийный фонд связанные с Россией платежи не поступали.

Референдум по вопросу ратификации Нидерландами соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС состоялся 6 апреля 2016 года. 61% проголосовавших высказался “против” парламентского акта от 7 июля 2015 года.

15 декабря 2016 года на саммите в Брюсселе лидеры Евросоюза поддержали предложенный Нидерландами компромисс, призванный разблокировать имплементацию соглашения об ассоциации. В частности, по требованию голландской стороны европейские лидеры признали, что соглашение не является шагом к получению перспективы членства Украины в ЕС, не является гарантией коллективной безопасности, военной или финансовой помощи, а также не дает украинцам права на проживание или работу в странах Евросоюза.

16 декабря 2016 года правительство Нидерландов утвердило проект повторной ратификации документа, затем за него проголосовали обе палаты парламента.

Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС в полном объеме вступило в силу 1 сентября того же года.