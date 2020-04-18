 

Гор уточнил состояние Бабкиной

18.04.2020, 20:22, Новости дня

Известная певица, руководитель театра "Русская песня" Надежда Бабкина, которую на прошлой неделе госпитализировали с пневмонией, чувствует себя лучше. Она продолжает лечение в стационаре, не в реанимационной палате.

Как рассказал ее друг, музыкант Евгений Гор, всю эту неделю Бабкина находится в полном сознании, самостоятельна, набирается сил и восстанавливается. Артистка обходится без искусственной вентиляции легких и других поддерживающих средств.

По его словам, ситуация была сложная, но все страшное позади. Правда, Гор пока общается с Бабкиной только через врачей. Дело в том, что санитарные ограничения не позволяют ей иметь при себе мобильный телефон, пишет ТАСС.

70-летняя Надежда Бабкина, певица, народная артистка РСФСР, попала в больницу с пневмонией 7 апреля. Ей провели тест на коронавирус, он дал отрицательный результат. Тем не менее артистку ввели в медикаментозную кому. 14 апреля Сергей Горох, концертный директор Бабкиной, сообщил, что певица находится в сознании, ее состояние стабильно.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.04 / «Аэрофлот» объяснил решение прекратить продажу билетов за рубеж

03.04 / ГА ООН приняла резолюцию по «глобальной солидарности» против коронавируса

12.03 / За принятие поправки к Конституции высказались 64% россиян

31.03 / Нефть коррекционно дорожает

27.02 / Новые условия аренды сочинских пляжей: предприниматели довольны

21.02 / Корреспондент Sankei Shimbun в Москве заскучал по снежной зиме

13.03 / Ученые рассказали, как одиночество влияет на здоровье человека

17.04 / Ассоциация НОМ запустила обучающие вебинары о проведении голосования по Конституции

19.02 / Элайджа Вуд стал отцом в первый раз

21.02 / В РФ стартовал конкурс «Письмо солдату. О детях войны»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска