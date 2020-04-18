Гор уточнил состояние Бабкиной

18.04.2020, 20:22, Новости дня

Известная певица, руководитель театра "Русская песня" Надежда Бабкина, которую на прошлой неделе госпитализировали с пневмонией, чувствует себя лучше. Она продолжает лечение в стационаре, не в реанимационной палате.

Как рассказал ее друг, музыкант Евгений Гор, всю эту неделю Бабкина находится в полном сознании, самостоятельна, набирается сил и восстанавливается. Артистка обходится без искусственной вентиляции легких и других поддерживающих средств.

По его словам, ситуация была сложная, но все страшное позади. Правда, Гор пока общается с Бабкиной только через врачей. Дело в том, что санитарные ограничения не позволяют ей иметь при себе мобильный телефон, пишет ТАСС.

70-летняя Надежда Бабкина, певица, народная артистка РСФСР, попала в больницу с пневмонией 7 апреля. Ей провели тест на коронавирус, он дал отрицательный результат. Тем не менее артистку ввели в медикаментозную кому. 14 апреля Сергей Горох, концертный директор Бабкиной, сообщил, что певица находится в сознании, ее состояние стабильно.