 

Онищенко раскритиковал “дядек, потерявших контроль над собой”

18.04.2020, 20:22, Новости дня

Бывший главный государственный санитарный врач России, а ныне депутат Госдумы, Геннадий Онищенко призвал доверять только той информации о коронавирусе, которую предлагают профильные специалисты, в частности врачи-инфекционисты.

Говоря об этом, Онищенко вспомнил о своем обучении в медицинском институте. Конкретные заболевания студенты-медики начинают изучать с третьего курса. В результате после каждого занятия они находят у себя симптомы изучаемых болезней. Такова особенность человеческой психики, пояснил парламентарий.

"Сейчас у нас вся страна страдает "симптомом третьего курса" медицинского института, когда какие-то дядьки, уже потерявшие контроль над собой, прочитали и тут же пытаются поделиться со всей Россией", — приводит слова Онищенко РИА Новости.

Однако, продолжил он, так быть не должно. Выступающие с экранов телевизора должны быть действительно специалистами, и они должны говорить не о своих впечатлениях, а о том, что следует делать в каждой конкретной ситуации, подчеркнул Онищенко. По его мнению, Минздраву пора навести порядок в этой сфере.

Бывший главный государственный санитарный врач РФ, кроме того, считает, что в стране нужно постепенно разрешать работу малого и среднего бизнеса, обезопасив людей из группы риска, в том числе старше 65 лет. Начать он предлагает с регионов. Аналогичные меры уже приняты в отношении крупного бизнеса, напомнил Онищенко.

Ранее бывший главный санитарный врач России посоветовал президенту Белоруссии Александру Лукашенко заняться чем-либо, в чем он разбирается лучше, нежели в диагностике коронавируса, к примеру, "поехать в поля" и дать советы колхозникам, как сеять пшеницу. А в конце января, до объявления пандемии, Онищенко, комментируя распространение коронавируса, говорил буквально следующее: "Не стоит паниковать, жить будем, никуда мы не денемся".



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