Врачи обнаружили новый редкий симптом коронавируса

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18.04.2020, 20:09, Разное

Врачи из США обнаружили новый и довольно редкий симптом коронавируса. У некоторых людей наблюдается покраснение глаз из-за наличия в организме инфекции.
Об обнаружении нового симптома рассказал Винсенте Диаз из Йельского университета. Исходя из его слов, краснота глаз замечена у малого процента заражённых COVID-19 и поэтому достоверно нельзя утверждать, что покраснение вызывает именно вирус. Также специалист отметил, что новый симптом нельзя считать поводом для беспокойства, если нет других свидетельств заражения, включая температуру и затрудненное дыхание, пишет интернет-издание Lenta. Причина кроется во множестве других раздражителей, которые могут вызывать покраснения, среди которых обычная аллергия.

В настоящее время по всему миру продолжается рост числа заболевших, за исключением только нескольких стран. Учёные продолжают изучать новый штамм для создания эффективного лекарственного средства. В связи с пандемией гражданам рекомендуется не покидать свои дома без уважительной причины.



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