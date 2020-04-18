 

Куомо: за последние сутки жертвами коронавируса в штате Нью-Йорк стали 540 человек

18.04.2020, 20:04, Новости дня

В минувшую пятницу в штате Нью-Йорк от последствий коронавируса умерли 540 человек, что является самым низким показателем за последние две недели. Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо сказал об этом в субботу днем во время пресс-конференции.

Кроме того, вчера в штате были госпитализированы 2000 человек с осложнениями, вызванными COVID-19, добавил губернатор.

Куомо обратил внимание, что подобные цифры госпитализаций в последний раз регистрировались в конце марта, перед началом волны сильного роста заражений и смертности, из чего можно сделать вывод, что штат преодолел стадию плато, однако хорошим положение пока что назвать нельзя.

«Худшими новостями по-прежнему являются трагические сообщения: умерли 540 человек. Это ниже, чем раньше. Но погибли 540 человек – 504 в больницах, 36 – в домах престарелых», – сказал Куомо.

Губернатор добавил, что врачи отмечают также снижение количества пациентов, поступающих в отделения интенсивной терапии и требующих подключения к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Куомо рассказал, что в пятницу федеральное правительство отправило 1,5 миллиона тканевых масок в штат Нью-Йорк.

«Я собираюсь поблагодарить их за это. Это маски из ткани, которые мы можем раздать людям, чтобы помочь реализовать нашу политику, согласно которой, вы должны носить маску, находясь в публичных местах. Это не хирургическая, а тканевая маска. Мы просим людей носить маски, и это будет очень полезно – у нас будут дополнительные маски, которые мы будем распространять среди населения», – подчеркнул Куомо.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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